Инвестиционные проекты для преодоления глобальных вызовов обсудили на Втором Евразийском конгрессе в Москве

Источник материала: ОНТ

Беларусь научилась противостоять санкциям западных стран. Против экономического давления принимаются как компенсационные, так и ответные меры. И не только нашей страной. Эта работа ведется в тесной координации с партнерами по ЕАЭС. Сегодня в Москве открылся Второй Евразийский конгресс – авторитетная площадка для открытого диалога власти и бизнеса всего пространства стран-пятерки. Деловая программа охватывает все сферы: экономику, экологию, энергетику, цифровизацию, социальную сферу, логистику и сельское хозяйство.





Главная тема основного пленарного заседания – обсуждение масштабных инвестиционных проектов ЕАЭС. Время притирок прошло. Сейчас – этап взросления. Ситуация вокруг очень напоминает «трудный» возраст. Глобальные вызовы – мировая пандемия и неустойчивость рынков, политическое давление и санкции. Все это требует координации действий и интеграции на уровне конкретных отраслей, производственно-технологической кооперации и сотрудничества на уровне бизнеса. В базе данных белорусских предложений – машиностроение и металлообработка, химия, электроника и фармация. Для всего этого нужны вложения. И как раз в ЕАЭС сейчас есть деньги.

Традиционно в Беларуси лидирующие позиции среди стран-инвесторов занимает Россия. Доля прямых инвестиций в нашу экономику на протяжении последних десяти лет не опускалась ниже 20%. И это не просто цифры, а конкретные проекты: БелАЭС, завод по производству технического углерода в Могилеве, Нежинский горно-обогатительный комбинат. В общем кооперацией связаны около 8 тысяч предприятий двух стран. Сейчас всем приходится непросто. Ускорение инфляции, разрывы торговых связей и логистических цепочек. К этому добавляются и санкции в отношении крупнейших игроков союза. Необоснованные, уверены все участники конгресса, но работающие как прием для выталкивания конкурентов с европейских рынков.

Именно в Китае сейчас главный интерес всего ЕАЭС. В планах – стать крупнейшим мировым транспортных хабом. Когда Европейский союз ставит палки в колеса, Евразийский, безусловно, найдет другой путь. Особенно в сопряжении с китайским проектом «Один пояс – один путь». И если на маршруте Восток – Запад кто-то попытается опустить шлагбаумы, то направление Север – Юг открыто для наших логистов. Интерес Беларуси здесь, например, в поставках продуктов питания. Искусственных барьеров на рынке ЕАЭС для них уже нет, а ожидаемый в 2022 году постпандемийный продовольственный кризис, уверены аналитики, еще больше откроет и Китай.

Сейчас страны ЕАЭС сосредоточатся на общем перечне интеграционных проектов. Все должно быть готово к 2025 году. Самые перспективные направления профинансирует Евразийский банк развития. Предложение Беларуси – включить туда не только новый бизнес, но и уже действующие успешные кооперационные производства.

Безусловно, все программы и планы развития ЕАЭС подверглись и еще будут подвергаться влиянию пандемии. Надо сказать, что и партнеры на Западе не в восторге от нашего сближения. Они постоянно по этому поводу озабочены. Но суть интеграционных проектов в том, что они конкретные и долгосрочные. А значит, работать над ними системно, это подтвердили все участники конгресса, нужно в любой обстановке. Предметно алгоритмы совместных действий вице-премьеры стран обсудили уже вне площадки форума – на заседании Совета Евразийской экономической комиссии.

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