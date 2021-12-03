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Салат на Новый год – селедка под зеленой шубой: новый конкурент приевшимся блюдам! Сочетание продуктов потрясающее – точно уйдет со стола первым!
Источник материала: ОНТ
Интересный вариант селедки под шубой опубликован на
Как готовить: 200 г филе селедки нарежьте кубиками. Очистите от кожуры 2 крупных свежих огурца и тоже нарежьте кубиками. Порубите по отдельности 100 г зеленого лука и столько же укропа. 150 г твердого сыра и 200 г отварного картофеля натрите на крупной терке, положите в разные миски.
Выложите салат на плоскую тарелку с помощью разъемного кольца. Последовательность слоев такая:
Все слои смазывайте майонезом, понадобится около 200 г. Слегка утрамбуйте салат и отправьте его в холодильник на час, чтобы пропитался.
Фото:
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Салат на Новый год – селедка под зеленой шубой: новый конкурент приевшимся блюдам! Сочетание продуктов потрясающее – точно уйдет со стола первым!
Интересный вариант селедки под шубой опубликован на YouTube канале «Вкусно и полезно». В салате изумительное сочетание ингредиентов – блюдо точно никого не оставит...
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