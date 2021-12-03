Салат на Новый год – селедка под зеленой шубой: новый конкурент приевшимся блюдам! Сочетание продуктов потрясающее – точно уйдет со стола первым!

Источник материала: ОНТ

Интересный вариант селедки под шубой опубликован на YouTube канале «Вкусно и полезно» . В салате изумительное сочетание ингредиентов – блюдо точно никого не оставит равнодушным!

Как готовить: 200 г филе селедки нарежьте кубиками. Очистите от кожуры 2 крупных свежих огурца и тоже нарежьте кубиками. Порубите по отдельности 100 г зеленого лука и столько же укропа. 150 г твердого сыра и 200 г отварного картофеля натрите на крупной терке, положите в разные миски.

Выложите салат на плоскую тарелку с помощью разъемного кольца. Последовательность слоев такая:

селедка;

зеленый лук;

картофель посолите немного по вкусу;

огурцы (солить не нужно);

сыр;

укроп.

Все слои смазывайте майонезом, понадобится около 200 г. Слегка утрамбуйте салат и отправьте его в холодильник на час, чтобы пропитался.





Фото: youtube.com

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