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Салат на Новый год – селедка под зеленой шубой: новый конкурент приевшимся блюдам! Сочетание продуктов потрясающее – точно уйдет со стола первым!

03.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Салат на Новый год – селедка под зеленой шубой: новый конкурент приевшимся блюдам! Сочетание продуктов потрясающее – точно уйдет со стола первым!

Интересный вариант селедки под шубой опубликован на YouTube канале «Вкусно и полезно». В салате изумительное сочетание ингредиентов – блюдо точно никого не оставит равнодушным!

Как готовить: 200 г филе селедки нарежьте кубиками. Очистите от кожуры 2 крупных свежих огурца и тоже нарежьте кубиками. Порубите по отдельности 100 г зеленого лука и столько же укропа. 150 г твердого сыра и 200 г отварного картофеля натрите на крупной терке, положите в разные миски.

Выложите салат на плоскую тарелку с помощью разъемного кольца. Последовательность слоев такая:

  • селедка;
  • зеленый лук;
  • картофель посолите немного по вкусу;
  • огурцы (солить не нужно);
  • сыр;
  • укроп.

Все слои смазывайте майонезом, понадобится около 200 г. Слегка утрамбуйте салат и отправьте его в холодильник на час, чтобы пропитался.


Фото: youtube.com

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Интересный вариант селедки под шубой опубликован на YouTube канале «Вкусно и полезно». В салате изумительное сочетание ингредиентов – блюдо точно никого не оставит...
 
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