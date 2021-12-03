Лукашенко про Запад: Ведут они себя отвратительно и пакостно

Источник материала: ОНТ

Беларусь с Россией продолжит взаимовыгодный курс на интеграцию. Сейчас эта работа во многом зависит от Парламентского собрания Союзного государства, которому необходимо привести в соответствие законодательную основу союза. Ведь именно так всё и заработает. Сегодня в Минске парламентарии двух стран собрались как раз для этого, но прежде председатель Парламентского собрания, который к тому же возглавляет российскую Государственную думу, прибыл во Дворец Независимости.





Александр Лукашенко, помимо реализации союзных программ, обсудил с Вячеславом Володиным и совместное противостояние попыткам Запада удушить Беларусь и Россию. Достойным ответом союзников можно считать и эффективную работу экономик двух стран. К тому же в отношениях Минска и Москвы нет двойного дна – они направлены на повышение благосостояния народов.

Вячеслав Володин – доктор юридических и кандидат технических наук, профессор, который научной теории предпочёл законотворческую практику. В конце 1990-х гг. избран депутатом в Госдуму, с 2010-го руководил аппаратом правительства, был первым заместителем в администрации российского президента. Снова вернулся к законам. Осенью Володина уже во второй раз переизбрали на должность председателя Госдумы. Иными словами, персона известная.

Отношения между законодателями двух стран движутся по уже отстроенным рельсам. Александр Лукашенко лично многое для этого сделал, но, напоминает, с одобрения народа: к более тесной интеграции с Москвой Минск подтолкнул референдум 1995-го. И западные санкции – в последнее время.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Наши отношения – Беларуси и России – наконец-то развиваются открыто, принципиально, честно. И мы не чувствуем каких-то подспудных течений. Мы очень рады этому. Говорят, что что-то извне на нас повлияло. Но на нас извне всегда чего-то влияет, на кого-то мы влияем. Дело не в этом. Суть состоит в том, что мы понимаем, что в этом мире надо сохранить ту цивилизацию, которая существовала издревле и существует сегодня на нашем общем Отечестве».

Это своего рода сверхзадача. Но почему бы и нет, если реализовывать её вместе со сверхдержавой.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Пускай сегодня воют, кричат на Западе, что мы ставим перед собой такие цели, но это так. Не может быть без России Беларуси. Жаль, что нет Украины пока (я уверен, что народ там ситуацию выровняет), но это пространство – это наша цивилизация… И в этом суть нашей цивилизации, что мы никого не угнетали, не угнетаем и не собираемся, в отличие от них».

Отношения с западными странами Президент не обошёл стороной – неудобных тем в разговоре Беларуси и России нет. Более того – вызовы у союзников общие.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Ведут они себя отвратительно и пакостно, мы это видим. И по Беларуси не получилось мгновенно задушить в прошлом году. Началось медленное удушение. Ясно, что оно в общем контексте борьбы против Российской Федерации, против тех друзей, которые сегодня вокруг России и Беларуси. И так далее. У нас решительная позиция в этом плане. Мы должны не просто выстоять. Мы должны развиваться, как следует, двигаться вперед, показывая им, что мы и без них обойдемся. Для этого у нас есть все».

На Россию по-прежнему приходится почти половина белорусского экспорта, но в денежном выражении это заметно больше, чем раньше: товарооборот между странами по итогам нынешнего года может достичь 38 миллиардов долларов – это хоть и не рекордная высота, но всё же резкий скачок после пандемийного проседания. На повестке – формирование объединенных энергетических рынков, устранение оставшихся барьеров в торговле, равные права для производителей и поставщиков, в том числе по доступу к госзакупкам. За этой работой сейчас следят все заинтересованные, в первую очередь – Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы постоянно в контакте, информируем друг друга о ситуации, планируем наши действия на перспективу. Думаю, что в конце месяца мы еще раз сверим карты – то, что происходит сейчас, определим наше будущее на предстоящий год. Думаю, что и другие главы государств постсоветского пространства к нам присоединятся».

28 союзных программ – во многом ориентир для интеграционных объединений на постсоветском пространстве. Но чтобы ведомства двух стран заработали по общим стандартам, законодателям Союзного государства нужно пересмотреть примерно четыре сотни нормативных правовых актов.

Парламентское собрание Беларуси и России заработало 25 лет назад. И тогда, и сейчас в основе этой структуры – равноправие стран-участниц вне зависимости от масштабов. От Беларуси и России в него входят депутаты и сенаторы – по 36 представителей от каждой из стран. Ещё одно условие: председатель Парламентского собрания и его первый заместитель не могут быть гражданами одного государства. Если председатель из России, то ближайший по статусу представитель будет из Беларуси. Так же, как в парламенте, в собрании есть свои комиссии и рабочие группы – председательство в них соблюдают на принципах такого же паритета.

Голосовали участники Парламентского собрания и сегодня – во главе решением коллег остался Вячеслав Володин. И учитывая то, что мандат продлён, это уже не аванс, а признание. Сегодня же в собрании утвердили и новые списки комиссий. Организационные вопросы в первую сессию решают обязательно, но они всё же не основные.

Работа по претворению в жизнь союзных программ запущена, и сейчас она во многом зависит именно от гармонизации законов. А это сфера ответственности и депутатов, и сенаторов – председатель Парламентского собрания провёл в Минске переговоры и с теми, и с другими. В конечном итоге в эффективности Союзного государства ведь одинаково заинтересованы все участники процесса. То самое равноправие и его следствие – обоюдная выгода, и что важно – не для законодателей как таковых, а для народов. У которых, так сложилось исторически, всегда было много общего.

ФОТО: БЕЛТА

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