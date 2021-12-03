«Страна будет накормлена»: Игорь Брыло подвел итоги уборочной кампании

Источник материала: ОНТ

Первый заместитель министра сельского хозяйства Беларуси Игорь Брыло подвел итоги уборочной кампании 2021 года. По его словам, страна будет накормлена. Об этом замминистра заявил в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Игорь Брыло: «Фактически, полевые работы – да [закончены]. Сейчас у нас основная задача – это, конечно, ремонт техники, постановка техники на зимовку. Обеспечение зимовки скота, животноводство. У нас, в принципе, перерывов никаких нет. Что касается уборочной кампании, цифры у нас уже есть. Примерно получилось так, что зерно, кукуруза, рапс – 9,1 млн тонн у нас есть. Тот объем зерна, который получен в стране, он дает нам полное право и 100-процентную уверенность, что мы накормим скот в животноводстве, включая и свиноводство, и птицу, получим муку, испечем хлеб и накормим свою страну. Здесь никаких вопросов не будет».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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