|
«Страна будет накормлена»: Игорь Брыло подвел итоги уборочной кампании
Источник материала: ОНТ
Первый заместитель министра сельского хозяйства Беларуси Игорь Брыло подвел итоги уборочной кампании 2021 года. По его словам, страна будет накормлена. Об этом замминистра заявил в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый заместитель министра сельского хозяйства Беларуси Игорь Брыло подвел итоги уборочной кампании 2021 года. По его словам, страна будет накормлена. Об этом...
|
Архив (Разное)