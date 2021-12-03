Почему доярки не участвовали в протестах? Отвечает замминистра сельского хозяйства Игорь Брыло

Источник материала: ОНТ

Первый заместитель министра сельского хозяйства Беларуси Игорь Брыло рассказал, почему, по его мнению, работники сельского хозяйства не выступили против действующей власти во время непростых для страны событий 2020 года. Соответствующие слова прозвучали в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Игорь Брыло: «Я в тот, такой сложный период времени задавал сам себе вопрос. Много знакомых из разных сфер, бизнесмены, спортсмены и так далее. У каждого какие-то точки зрения были определенные, у многих поменялись, у многих – нет. Я анализировал. У нас же и крупные предприятия есть, мясокомбинаты, молокоперерабатывающие комбинаты. На самом деле, у нас прошло все спокойно. Что касается сельского хозяйства, уже уходя от крупных предприятий на местах, на фермах, в колхозах, в хозяйствах. Я сам себе задавал вопрос, честное слово. Я понимаю, что эти люди на сегодня получают не самую высокую заработную плату. У этих людей не совсем, наверное, такой труд, как у кого-то в Минске. У этих людей нет выходных, эти люди, может быть, не могут себе позволить сходить куда-то в ресторан отдохнуть, в фитнес-центр. Но эти люди, на самом деле, остались верны Президенту. И это не просто слова. Мы посещаем два раза минимум в неделю наши районы. Я сам себе задал вопрос: почему, что ими движет? Знаете, я отвечу так. Наверное, эти люди прекрасно знают то время, которое было. Да и я застал за свою жизнь, не сильно много тут отработал, но уже почти 30 лет в сельском хозяйстве. Я помню трехлитровые банки сметаны, бидоны молока, я помню ту ситуацию, когда мы после окончания вуза в Борисовском районе на дверях вывозили скот на пастбище, животные не могли дойти. У нас понятий не было зимовки, понятий не было заготовки кормов. Очень было сложное время. Вопрос не стоял об обеспечении продовольственной безопасности страны. Не знали, как скот накормить, чтобы получить продукцию.



Наверное, люди видели то отношение Президента к сельскому хозяйству, я беру только нашу сферу, то отношение Главы государства, его трепетное отношение, так, как он умел поставить нам всем задачи, которые казались невыполнимыми. Сколько скептиков было! Смеялись, что Республика Беларусь сможет столько произвести… Произвела, и еще больше может произвести. Наверное, эти люди знали, в каких условиях они работали и как работает государство, чтобы создать более-менее человеческие, благоприятные, комфортные, хорошие условия сейчас для жизни и работы. И никто никогда в жизни не сравнит труд доярки тогда, с десяток лет назад, и в хорошем цивилизованном молочно-товарном комплексе, где у нее есть место переодеться, покушать, включить телевизор, посмотреть новости. Они же тоже люди, тоже хотят что-то видеть, что-то слышать. Глубоко убежден, что это сыграло главенствующую роль, что люди АПК – ни влево, ни вправо. Это заслуга Президента, его отношение к сельскому хозяйству».