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Замминистра сельского хозяйства Беларуси об ответе на санкции ЕС: белорусский народ дружественный, нам не хочется вводить ограничения

03.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Замминистра сельского хозяйства Беларуси об ответе на санкции ЕС: белорусский народ дружественный, нам не хочется вводить ограничения

Возможно, Беларуси и стоит вводить какие-то ограничения на ввоз продукции из стран, которые выступают за санкции против нашего государства. Но пока получается так, что наш народ – дружественный, он не хочет ограничивать доступ к польской, украинской и литовской продукции. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил первый заместитель министра сельского хозяйства Беларуси Игорь Брыло.

Игорь Брыло: «С одной стороны, нам бы хотелось, чтобы продуктовая корзина наших потребителей была разносторонней. И мы же тоже смотрим, что есть некоторые компоненты, которые мы не можем 100% обеспечить в торговых сетях. Где-то есть какой-то, скажем так, вынужденный импорт, есть то же масло подсолнечное, которое в принципе по природно-климатическим условиям более благоприятно получается в Украине, в Воронеже, в Ростове и так далее. Что касается появления на полках именно продуктов питания, может быть, нам и стоит с Министерством антимонопольного регулирования обсудить эту тематику. Все-таки у нас стоит задача максимального наполнения именно белорусскими продуктами, порядка 70-75%. Но, наверное, все-таки белорусский народ дружественный, нам не хочется вводить какие-то ограничения на ввоз той или иной продукции. Но эта продукция может поступать не обязательно напрямую из Литвы или из Польши. Эта продукция может поступить и из Российской Федерации, совсем по другой схеме. И у нас есть ряд торговых сетей российского направления, российский бизнес. Конечно, мы на своем уровне стараемся аккуратно, грамотно и правильно в какой-то степени диктовать свои условия по поводу наполнения белорусскими продуктами своих торговых объектов».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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Возможно, Беларуси и стоит вводить какие-то ограничения на ввоз продукции из стран, которые выступают за санкции против нашего государства. Но пока получается так,...
 
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