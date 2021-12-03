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Игорь Брыло об экспорте сельхозпродукции: рынок ЕС не является определяющим для Беларуси, для нас архиважен Китай

03.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Игорь Брыло об экспорте сельхозпродукции: рынок ЕС не является определяющим для Беларуси, для нас архиважен Китай

Первый заместитель министра сельского хозяйства Беларуси Игорь Брыло рассказал о том, как обстоят дела с экспортом сельхозпродукции. По его словам, рынок ЕС для нашей страны не является определяющим, все так же главным партнером является Россия, но архиважным стал Китай. Соответствующие слова прозвучали в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Игорь Брыло: «Мы понимаем, что доля Российской Федерации в экспорте нашей продукции, она была, есть и останется какой-то период времени главенствующей, определяющей. Премиальный рынок. Сложные, длительные хозяйские отношения – это логично. Тем не менее, с учетом того, что в Российской Федерации сельское хозяйство достаточно интенсивно начало развиваться, мы прекрасно понимаем, что через какой-то промежуток времени нам станет тесновато на этом рынке. Поэтому последние буквально 5-7 лет мы активнее начали искать новые рынки. И экспорт в Россию уже снизился на 20% за пятилетку, было более 90%, сейчас 72% – в Российскую Федерацию. Плюс к этому 11% – СНГ. И вот на страны дальнего зарубежья у нас поступает более 16% продукции, и  эта цифра растет. Конечно, из стран дальнего зарубежья для нас архиважен Китай. Экспорт в Китай растет. В этот году порядка 40% рост. Думаю, даже спрогнозировать то количество продуктов питания, которое может поступить в КНР, сложно с учетом большого населения этой огромной страны. Что касается Европейского союза, понятно, что с молочной продукцией нам там сложно конкурировать, потому что 37% в среднем таможенные пошлины ввозные, они демократически защищают свой рынок. Но, тем не менее, за 9 месяцев поставили продукции на 320 миллионов туда. И доля ЕС выросла и дошла почти до 7%, это идет масло рапсовое, овощи, ягоды замороженные».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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Первый заместитель министра сельского хозяйства Беларуси Игорь Брыло рассказал о том, как обстоят дела с экспортом сельхозпродукции. По его словам, рынок ЕС для...
 
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