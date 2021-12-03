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Не арбузами едиными! Белорусские виноград, грецкие орехи и фундук могут совсем скоро появиться на прилавках
Источник материала: ОНТ
Первый замминистра сельского хозяйства Беларуси высказался о том, какие экзотические виды продукции будут выращивать в Беларуси. Соответствующие слова прозвучали в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Не арбузами едиными! Белорусские виноград, грецкие орехи и фундук могут совсем скоро появиться на прилавках
Первый замминистра сельского хозяйства Беларуси высказался о том, какие экзотические виды продукции будут выращивать в Беларуси. Соответствующие слова...
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