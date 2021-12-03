Не арбузами едиными! Белорусские виноград, грецкие орехи и фундук могут совсем скоро появиться на прилавках

Источник материала: ОНТ

Первый замминистра сельского хозяйства Беларуси высказался о том, какие экзотические виды продукции будут выращивать в Беларуси. Соответствующие слова прозвучали в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Игорь Брыло: «Мы 20 лет назад и не думали про арбузы, но вот 800 тонн в этом году фермеры получили. Следующее направление, которое нам интересно, – это виноград, грецкий орех, фундук, которых мы сделали уже плантации и уже через год или два получим первый урожай».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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