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МИД: цель санкций Запада – экономически удушить Беларусь и ухудшить жизнь белорусов

03.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МИД: цель санкций Запада – экономически удушить Беларусь и ухудшить жизнь белорусов

Глубина абсурда решений Европейского союза с трудом поддаются пониманию. МИД нашей страны выступил с заявлением в связи с принятием очередного пакета санкций в отношении нашей страны. 


Еврочиновники, прикрываясь придуманной ими же агрессией со стороны мирной Беларуси, несмотря на здравый смысл и предоставленные факты, лицемерно нанесли санкционный удар. И цель этой политики – экономически удушить Беларусь, максимально усложнить и ухудшить жизнь белорусов. Высокопарные глупости, которые раздаются с европейских трибун, в данном случае не имеют к реальности никакого отношения, говорится в заявлении МИД. Евросоюзу не важно, что пострадают десятки тысяч наших граждан, их семей, европейские потребители, поставщики, бизнесмены и компании. Такие «мелочи» для них ничего не значат, когда хочется поиграть в геополитику или удовлетворить прагматичные деловые интересы определенных европейских кругов. Именно поэтому в пакет включены белорусские предприятия, не имеющие никакого отношения к миграционному кризису. За этим скрывается желание избавиться от конкурентов. Однако, как подчеркнули в нашем внешнеполитическом ведомстве, Беларусь и в этот раз выстоит и защитит соответствующий уровень жизни своего населения. Вместе с тем, как и заявлялось ранее, будут приняты жесткие, ассиметричные, но адекватные ответные меры.

ФОТО: МИД Беларуси

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Глубина абсурда решений Европейского союза с трудом поддаются пониманию. МИД нашей страны выступил с заявлением в связи с принятием очередного пакета санкций в...
 
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