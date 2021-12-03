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Google планирует презентовать собственные смарт-часы в 2022 году

03.12.2021 06:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Google разрабатывает смарт-часы, которые планирует презентовать в следующем году. Об этом сообщает ТАСС.

Корпус часов имеет круглую форму. Девайс будет фиксировать показатели состояния здоровья и физической активности. В частности, часы оснащены пульсометром и функцией подсчета шагов. Во внутренних документах указывается, что устройству в его нынешнем виде, вероятно, потребуется ежедневная зарядка.

В 2021 году компания ускорила процесс работы над Rohan. Google позволила протестировать устройство сотрудникам компании, которые не входят в группу по разработке. По словам неназванных сотрудников компании, запуск часов может стартовать весной в случае успеха последнего этапа тестирования продукта, при этом они подчеркнули, что детали и сроки все еще могут претерпеть изменения.

Представитель Google отказал изданию в комментарии по этой теме.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Корпус часов имеет круглую форму. Девайс будет фиксировать показатели состояния здоровья и физической активности. В частности, часы оснащены пульсометром и...
 
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