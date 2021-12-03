Источник материала: Myfin



Новый GEELY в кредит: глупость или перспективное вложение?

При этом модельный ряд постоянно обновляется, приятно удивляя своими новинками. Например, только за последний год на белорусском рынке появился кроссовер Atlas PROи долгожданный электрокар Geometry С , который вот-вот будет в продаже.



GEELY ЭТО ПЕРСПЕКТИВНОЕ ВЛОЖЕНИЕ. ВОТ ВАМ МИНИМУМ 3 ПОДТВЕРЖДЕНИЯ



1. ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ И ЛИЗИНГ В BYN

Новый Geely можно купить с процентной ставкой, которая в разы меньше, чем у других автомобильных брендов.

Взять кредит можно без первоначального взноса, справки о доходах, с возможностью досрочного погашения:

Ставка,% Срок, лет БПС-Сбербанк от 5,5 до 7 Беларусбанк от 5,75 до 10

Если же нужен автомобиль для бизнеса , у дилера на Боровой можно взять Geely в кредит под 0,00001% в бел. руб. с отсрочкой платежа и без первоначального взноса.

Условия по лизингу также привлекательнее, чем у других брендов.

Оформляется с возможностью досрочного погашения. Можно включить в совокупный доход поручителя:

Ставка,% Аванс,% Срок, лет АСБ-Лизинг от 6,75 от 25 до 4 Агролизинг от 7,9 от 30 до 5

Условия по лизингу для бизнеса: от 0,0001%, на срок до 5 лет.

2. БОЛЬШОЙ СКЛАД АВТОМОБИЛЕЙ, ВСЕ В НАЛИЧИИ

Не секрет, что автомобильная промышленность сейчас претерпевает не самые лучшие времена: заводы сильно сократили темпы производства, а некоторым и вовсе пришлось уйти на «вынужденные каникулы».По этой причине во всем мире наблюдается жесткий дефицит новых автомобилей – у дилеров пустуют склады, и в ближайшее время нет никаких предпосылок для улучшения этой ситуации. Но есть исключение – марка Geely: здесь белорусскому производителю удалось предусмотреть бесперебойную поставку комплектующих из Китая и их запас позволяет удовлетворять спрос.



Приобрести Geely можно у официального дилера на Боровой. Здесь можно выбрать, протестировать и купить любой понравившийся автомобиль, а сделка оформляется в самые кратчайшие сроки.

3. ДЕШЕВЛЕ НЕ БУДЕТ

Сложившаяся ситуация с поставкой и наличием новых автомобилей сформировала огромный спрос на рынке, который в разы превышает предложение. Поэтому вполне предсказуемо, что снижения стоимости на автомобили не будет. Более того, вероятнее, цены будут расти.

На автомобили Geely в том числе.



Сейчас в Geely Атлант-М Боровая можно приобрести:



















И небольшое приятное дополнение. Если вы присматриваете себе комфортный, семейный автомобиль, рекомендуем присмотреться к Atlas PRO, ведь сейчас действует акция и есть возможность сэкономить 1600 BYN. Скидка предоставляется при сдаче вашего действующего авто в Trade-in. Сумма, в которую будет оценен ваш автомобиль, выступит в виде первоначального взноса, а остаток стоимости нового автомобиля в Боровой рассчитают в кредит или лизинг по льготным условиям.



*Предложение действует для физ. лиц до 31.12.2021 г.

ВЫБИРАЙТЕ И ПОКУПАЙТЕ GEELY У ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА AТЛАНТ-М БОРОВАЯ

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Подробную информацию уточняйте у менеджеров-консультантов по телефону +375 33 316-54-91 или на сайте geely-atlantm.by

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Официальный дилер Geely — «Атлант-М Боровая». geely-atlantm.by

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