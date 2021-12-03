Гороскоп на 3 декабря: Козероги окажутся в нестандартной ситуации, а Скорпионы получат то, о чем мечтали

Источник материала: ОНТ

Удачный и плодотворный день для Овнов. Сегодня вы быстро решите свои проблемы и сделаете важный шаг в карьере. Личные и деловые отношения будут складываться для вас гармонично.

Нестандартное решение, творческий подход и фантазия помогут Тельцам справиться с рабочими и семейными вопросами. Вам удастся найти взаимопонимание с теми, с кем вы прежде не ладили.

Близнецы посвятят первую половину дня нескольким делам сразу. Чтобы со всем справиться и ничего не перепутать, звёзды рекомендуют вам распределить объём работы и приложить больше усилий.

Отличный день для Раков. Интуиция поможет вам наладить отношения с близкими людьми. Человек, который оказался в сложной ситуации, будет благодарен вам за помощь.

У Львов появится шанс завоевать симпатии людей, которые вам были небезразличны. Есть возможность завязать полезные знакомства.

Правильная расстановка приоритетов поможет Девам организовать своё время и сделать гораздо больше, чем вы планировали. Звёзды советуют не обижать близких людей своим невниманием.

Весы, если вы сможете сгенерировать свои идеи, то уже в ближайшем будущем улучшите свою жизнь во всем сферах. Случайная встреча с давним другом станет для вас приятным сюрпризом.

Скорпионы имеют возможность получить то, о чём мечтали. Вы можете легко менять имидж и пробовать себя в роли дизайнера. Всё, что вы будете делать, успешно реализуется.

Стрельцы, ваш избыток энергии способен создать конфликтные ситуации среди людей, которые вас окружают. Постарайтесь не провоцировать серьёзную ссору из-за пустяков.

Козероги могут оказаться в неловкой ситуации, связанной с финансами. Перепроверяйте своё решение несколько раз и не давайте деньги в долг. Вернуть вам их будет сложно.

Водолеи, если у вас появилось много свободного времени, посвятите его новым знакомствам и налаживанию контактов с людьми, которые могут вам помочь в решении деловых вопросов.

Прекрасный день звёзды обещают Рыбам. Сегодня большинство дел завершится для вас удачно. Окажется своевременной и приятной помощь коллег и друзей.

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