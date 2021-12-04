Тем, кто худеет: названы лучшие продукты на завтрак

Источник материала: ОНТ

Людям, которые соблюдают диету, важно контролировать себя не только в конце дня, но и утром. Диетолог Татьяна Дик объяснила, какие продукты в идеале должны присутствовать в тарелке худеющего человека, пишет РИА «Новости».

Специалист отметила, что каждый человек уникален, поэтому идеальный завтрак нужно подбирать индивидуально – бывает, людям больше подходят белковый завтрак, а кому-то в начале дня лучше есть блюда, содержащие много углеводов.

Специалист посоветовала методом проб и ошибок составить для себя свой идеальный завтрак.

По словам специалиста, можно делать и комбинированные завтраки: тосты с авокадо и яйцом, тосты с сыром, каша и пара яиц, творожно-фруктовые запеканки, овсяноблин с начинкой.

Фото: pixabay

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