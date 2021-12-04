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Макей: мы готовы к сотрудничеству, но не в ущерб независимости

04.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Макей: мы готовы к сотрудничеству, но не в ущерб независимости

Недопустимость внешнего вмешательства, санкционного давления и использования двойных стандартов, подчеркнул глава белорусского МИДа, который сейчас находится в Швеции на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Накануне, выступая на пленарном заседании, Владимир Макей отметил появление новых разделительных линий на пространстве ОБСЕ. А сегодня в интервью коллегам пояснил, что позиция Беларуси остается неизменной – мы готовы к сотрудничеству, но не в ущерб независимости. И санкции – это не метод разговора.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: «Многие говорят, что даже на уровне МИД не знали о санкциях. В ЕС, к сожалению, слишком много бюрократических механизмов, когда санкции могут вводить отдельные политические или транспортные отделы. И многие согласны с нашей логикой, что Европа таким путем может полностью потерять Беларусь и нужно искать другие возможности для диалога, потому что такое противостояние никому не нужно». 

В Швеции на встречах с коллегами и руководством ОБСЕ министр иностранных дел Беларуси подчеркнул недопустимость давления и применения двойных стандартов и подтвердил открытость Минска к взаимоуважительному и непредвзятому диалогу. 

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Теги: Минск
 
 
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Недопустимость внешнего вмешательства, санкционного давления и использования двойных стандартов, подчеркнул глава белорусского МИДа, который сейчас находится в...
 
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