|
Макей: мы готовы к сотрудничеству, но не в ущерб независимости
Источник материала: ОНТ
Недопустимость внешнего вмешательства, санкционного давления и использования двойных стандартов, подчеркнул глава белорусского МИДа, который сейчас находится в Швеции на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
Накануне, выступая на пленарном заседании, Владимир Макей отметил появление новых разделительных линий на пространстве ОБСЕ. А сегодня в интервью коллегам пояснил, что позиция Беларуси остается неизменной – мы готовы к сотрудничеству, но не в ущерб независимости. И санкции – это не метод разговора.
В Швеции на встречах с коллегами и руководством ОБСЕ министр иностранных дел Беларуси подчеркнул недопустимость давления и применения двойных стандартов и подтвердил открытость Минска к взаимоуважительному и непредвзятому диалогу.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недопустимость внешнего вмешательства, санкционного давления и использования двойных стандартов, подчеркнул глава белорусского МИДа, который сейчас находится в...
|
Архив (Разное)