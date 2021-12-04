|
В Чикаго школьные туалеты для мальчиков и девочек объединят в гендерно-нейтральные
Источник материала: ОНТ
В Чикаго (Иллинойс, США) в государственных школах туалеты для девочек и мальчиков станут общими. Это будет сделано из соображений гендерного равенства,
Соответствующие требования ранее
Теперь на туалетах школ Чикаго будут заменены привычные таблички с указанием женского или мужского пола на гендерно-нейтральные. По задумке авторов инициативы, это даст детям свободу «в вопросе идентификации своего гендера».
Фото: Pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Чикаго (Иллинойс, США) в государственных школах туалеты для девочек и мальчиков станут общими. Это будет сделано из соображений гендерного равенства, информирует...
|
Архив (Разное)