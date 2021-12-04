В Чикаго школьные туалеты для мальчиков и девочек объединят в гендерно-нейтральные

Источник материала: ОНТ

В Чикаго (Иллинойс, США) в государственных школах туалеты для девочек и мальчиков станут общими. Это будет сделано из соображений гендерного равенства, информирует Fox News.

Соответствующие требования ранее выдвинул местный школьный округ, в его ведении находятся 638 учреждений образования. В Соединенных Штатов школьные округа могут устанавливать правила для школ с учетом законов штата самостоятельно.

Теперь на туалетах школ Чикаго будут заменены привычные таблички с указанием женского или мужского пола на гендерно-нейтральные. По задумке авторов инициативы, это даст детям свободу «в вопросе идентификации своего гендера».

Фото: Pixabay

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