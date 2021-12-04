В кризисном центре на границе с Польшей нарядили елку в ожидании Нового года

Источник материала: ОНТ

Сегодня в кризисном центре на границе с Польшей – оживление. Во-первых, прибыла очередная партия гуманитарного груза. А еще там нарядили елку в ожидании Нового года.





День 26-й. Беженцам продолжают оказывать помощь. И сегодня в кризисный центр прибыла еще одна партия гуманитарного груза. Это из полезных событий. Был еще и визит представителей международной организации по миграции, но проку больше от елки, которую нарядили в ожидании Нового года и гуманитарного коридора.

Приезд этого 20-тонника, пожалуй, можно назвать событием дня – наконец-то помощь привез еще кто-то, кроме белорусов. Грузовик приехал из России. Международная федерация курдских общин прислала около пяти тонн теплой одежды и обуви, одеяла, подушки. Все это как нельзя кстати – приближаются морозы.

Гуманитарную помощь помогли разгружать сами беженцы – здесь давно все действуют сообща. Если так пойдет и дальше, вместе и встретят новогодние праздники. Немного мишуры и хорошего настроения – и вот елка к Новому году готова.

Пока беженцы разбирали гуманитарку, к ним прибыли представители международной организации по миграции. Как всегда, без комментариев. Обмолвились парой фраз с представителями белорусского Красного Креста – и все. Даже экскурсии по лагерю не было. Те, кто оказался здесь не по своей воле, даже не знают, как на это реагировать.

В кризисном центре беженцы снова устроили стихийный митинг. Они вышли с плакатами, на которых – вполне конкретные надписи про то, что молчание Евросоюза их убивает, что вся это ситуация – звонок для всего человечества. Неужели и в этот раз европейские политики просто отмолчатся?

Надеяться? Ждать? Или уже не стоит? Свои вопросы беженцы они адресовали туда – за забор из колючей проволоки.

Слушать рассказ одно из мужчин без эмоций не получается. Он езид. На родине – нищета, голод и палатки из подручных средств. Все это стало суровой действительностью после того, как его поселок (две тысячи человек) вырезали боевики ИГИЛ. На его фотографиях – вырытые могилы, которым нет ни конца ни края. От такого ужаса он и бежал.

Благодаря белорусам эти люди впервые за долгое время смогли почувствовать себя в безопасности. За этим здесь следят пристально. Спасатели дежурят круглосуточно – пока никаких серьезных инцидентов. Во многом благодаря полному взаимопониманию.

На приближающиеся холода в кризисном центре реагируют спокойно. Беженцам объяснили, что каким бы суровым ни был климат, температура внутри ниже +16°С не опустится. А значит, можно спать спокойно. Завтра еще один день, полный отчаяния и надежд.

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