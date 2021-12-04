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Кот-скромняга поразительно похож на персонажа из «Шрека». Вы удивитесь!
Источник материала: ОНТ
Сложно найти человека, который не хотел бы увидеть в реальности Кота в сапогах из «Шрека». В интернете набирает популярность ролик с рыжим котом-скромнягой, который действительно очень похож на многим полюбившегося персонажа.
Хозяева даже
Мимика питомца поразительно похожа на выражение морды, когда Кот в сапогах пускал в ход свое секретное оружие. Очень милый котофей живет в Нью-Йорке. Его хозяева рассказали, что поначалу питомец очень боялся людей и даже кормильцам даваться в руки не любил. Однако со временем хозяевам удалось найти подход к недотроге.
Сейчас Писко очень любит, когда его обнимают, и обожает фотографироваться. Его Instagram, который часто пополняется новыми постами, очень популярен и насчитывает 614 тысяч подписчиков.
Фото:
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Сложно найти человека, который не хотел бы увидеть в реальности Кота в сапогах из «Шрека». В интернете набирает популярность ролик с рыжим котом-скромнягой,...
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