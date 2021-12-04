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В Белорусской филармонии готовят премьеру кавер-версий легендарных шлягеров
Источник материала: ОНТ
Его стихи стали песнями, а песни «ушли в народ». К 130-летию Максима Богдановича в Белорусской филармонии – премьера кавер-версий бессрочных шлягеров. Большой праздничный концерт готовит оркестр имени Жиновича. И это не просто реконструкция легендарной программы «Вянок».
Миллионы угадают эту мелодию с первой ноты. И с первой буквы. «Вераніка» – больше века звучит как поэма. Как песня – уже почти 50 лет. Лученок написал шедевр. Теперь в новой аранжировке. Народный оркестр пропускает через сердце каждый номер.
Цикл «Вянок» Мулявин создал к 100-летию Богдановича. В 91-м году концертная программа была представлена публике в Нью-Йорке и Минске. Тогда же мир услышал поп-оперу «Максім» маэстро Паливоды. Классику сегодня свели в одну партитуру.
И сейчас немногие знают, что автор текста этого супершлягера именно Богданович. Великий поэт буквально вырос на белорусских песнях. Дебютное стихотворение в прозе символично назвал «Музыка». К 130-летию гения оказалось, что еще не все аккорды сыграны.
11 декабря меломанов ждет сюрприз. Это премьера песни «Па ляду ў глухім бары…». Слова – Богдановича, музыка – Мулявина. Из не вошедшего в «Вянок». Сделали кавер по единственной сохранившейся черновой записи репетиции 30-летней давности.
Она проходила в филармонии. На том же месте – сцене Большого концертного зала – народный оркестр выступит. Стихи Богдановича уже в начале ХХ века стали народными песнями. С первой строчки их подхватят и гости праздника уже совсем скоро.
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Его стихи стали песнями, а песни «ушли в народ». К 130-летию Максима Богдановича в Белорусской филармонии – премьера кавер-версий бессрочных шлягеров. Большой...
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