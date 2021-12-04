В День инвалида рассказываем о том, какая помощь оказывается в Беларуси людям с ограниченными возможностями

Источник материала: ОНТ

Сегодня отмечается День инвалидов. О них принято говорить – люди с ограниченными возможностями. Таких в Беларуси около 6%. Цифра не пугающая, но важно сделать так, чтобы этих ограничений было как можно меньше и они не мешали полноценной жизни.





Лето 2012-го навсегда изменило его жизнь. После отдыха на озере Сергей не может самостоятельно передвигаться. Неудачно нырнул, ударился о дно, итог – перелом шейных позвонков и частичный паралич. После операции оказался в инвалидном кресле.

От старого неудобного кресла в итоге пришлось отказаться. В октябре сделал заявку на новое, встал в очередь – в ноябре прислали одну из последних моделей Минского протезного завода. Теперь не нарадуется: говорит, технологии и в этом деле шагнули далеко вперед.

Сергей Чуешков: «Были моменты, когда в старую коляску пересаживаешься – боковинку невозможно убрать, она прикручена. И были травмы, были повреждения конечностей, ноги царапал, разрезал руки. А сейчас все усовершенствовано, сделано в легком виде: я могу сам пересесть, сам боковинку отстегнуть».

Коляски, корсеты, ортопедическая обувь. Единственный в стране крупный производитель и поставщик таких средств для реабилитации расположился в столице. Здесь, в протезно-ортопедическом восстановительном центре, есть передовые технологии, опыт и материалы высокого качества.

Для каждого пациента все подбирается индивидуально, ведь если речь о протезе – его задача стать полноценной частью тела.

Ежегодно, чтобы предоставить людям с инвалидностью все необходимое, государство тратит около 50 миллионов рублей. Бесплатно или на льготных условиях дети и взрослые получают необходимую помощь. За опытом и передовыми достижениями обращаются также из-за рубежа. И наши специалисты готовы к любым сложностям, вот и недавний пример, когда у восьмилетнего Тимена на белорусско-польской границе сломался протез и он не мог передвигаться. Родители направлялись в Германию, но застряли на польской границе, помогли им в Беларуси.

Помимо специальных средств, людям с инвалидностью необходима и медицинская реабилитация. Ее в нашей стране оказывают амбулаторно и в стационарах. И эта работа не прекращается даже в условиях пандемии.

Чтобы человек с инвалидностью чувствовал себя свободно, в обществе важны и условия. Это и безбарьерная среда, и возможность быть на равных с остальными. В Беларуси при желании инвалид может трудиться. На предприятиях работает механизм бронирования рабочих мест для этой категории.

Но можно зарабатывать и на дому, такой вариант для себя выбрал Сергей. Устроился в службу такси оператором, помогает людям легко перемещаться по городу. Вот только сам выехать на улицу не может… Ждет, когда построят пандус….

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