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Разлученные в детстве друзья встретились спустя 18 лет и сыграли свадьбу

04.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Разлученные в детстве друзья встретились спустя 18 лет и сыграли свадьбу

Разлученные в 10 лет американцы воссоединились и спустя 18 лет сыграли свадьбу в стиле викингов. На необычную историю обращает внимание Metro.

Мэдисон Хайленд в детстве дружила с мальчиком Чедом. Семьи детей стали проводить много времени вместе. Но через пять лет семья американки решила переехать, связь между друзьями детства оборвалась.

Друзья за долгие годы разлуки обзавелись детьми и семьями. Но в 2017 году Чед развелся с женой. Мужчина искал поддержки у Хайленд, он нашел ее в соцсетях и предложил встретиться. Во время свидания выяснилось, что женщина также в разводе, она жила одна с детьми.

Старые знакомые вскоре поняли, что они влюблены друг в друга. Мэдисон и Чед стали жить вместе. Влюбленные устроили свадьбу в стиле раннесредневековых скандинавских мореходов. Пара заключила брак и обменялась клятвами.

Фото: Pixabay

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Разлученные в 10 лет американцы воссоединились и спустя 18 лет сыграли свадьбу в стиле викингов. На необычную историю обращает внимание Metro. Мэдисон Хайленд в...
 
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