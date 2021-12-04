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Экспозицию «Битва за Москву» представили в музее истории Великой Отечественной войны

04.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Экспозицию «Битва за Москву» представили в музее истории Великой Отечественной войны

Подвиг народа, ставший прологом победы. Экспозицию «Битва за Москву» представили в музее истории Великой Отечественной войны.


Легендарному сражению – 80 лет. Ровно 203 дня и ночи советскую столицу защищали солдаты всех народов СССР. Москва оставалась одной из немногих европейских столиц, которая не покорилась гитлеровцам. Ценой неимоверного патриотизма и самоотверженности Красная Армия остановила врага. И весь советский народ поверил – победа будет за нами.

В экспозиции – предметы из фондов российских музеев. Личные вещи советских солдат, их вооружение, фотографии и документы. Всего представлено около 300 экспонатов, которые рассказывают правду о тех событиях. 

Выставка не случайно открылась сегодня. В эти декабрьские дни 41-го защитники Москвы перешли к наступлению. 

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Подвиг народа, ставший прологом победы. Экспозицию «Битва за Москву» представили в музее истории Великой Отечественной войны. Легендарному сражению – 80 лет....
 
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