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Что произойдет с организмом, если каждый день съедать по одному киви?

04.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что произойдет с организмом, если каждый день съедать по одному киви?

Всего хорошего должно быть в меру, а киви можно использовать в качестве профилактики онкологических и сердечно-сосудистых болезней. Об этом рассказала нутрициолог Анна Дробышева, пишет РИА «Новости».

Специалист рассказала, что одним из полезных качеств данного продукта является то, что он способствует сжиганию жиров, которые закупоривают артерии.

Киви важно употреблять людям с нарушениями липидного обмена, уверена эксперт. Она объяснила, что данный плод богат витамином С, фолиевой кислотой и витамином В6, в связи с чем может помочь в качестве предупреждения авитаминоза. 

Кроме того, киви стимулирует организм вырабатывать коллаген и предупреждает раннее поседение волос. 

«Его смело можно назвать продуктом молодости и красоты», – сообщила Анна Дробышева.

Специалист также рассказала, что киви особенно ценен для беременных. Этот фрукт содержит калий, который поддержит работу сердца матери и малыша, поможет усваиваться железу и уменьшит возможность запоров.

Фото: pixabay

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Всего хорошего должно быть в меру, а киви можно использовать в качестве профилактики онкологических и сердечно-сосудистых болезней. Об этом рассказала...
 
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