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Визит Международной организации по миграции, стихийный митинг и новогодняя елка: как прошел очередной день беженцев на границе

04.12.2021 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Визит Международной организации по миграции, стихийный митинг и новогодняя елка: как прошел очередной день беженцев на границе

Очередные сутки в кризисном центре на польской границе для беженцев отмечены визитом представителей Международной организации по миграции и стихийным митингом людей, которые по-прежнему ждут гуманитарного коридора. 

Очередная зарубежная делегация обошлась без комментариев. Обмолвились парой фраз с представителями белорусского Красного креста и все. Даже экскурсии по лагерю не было. Беженцы, уставшие от пустых визитов, вновь устроили стихийный митинг. Люди вышли с плакатами, на которых вполне конкретные надписи о том, что молчание Евросоюза их убивает. Еще одним важным событием стало прибытие гуманитарной помощи из России, от Федерации курдских общин – около пяти тонн теплой одежды и обуви, одеяла, подушки.

На приближающиеся холода в кризисном центре реагируют спокойно. И даже нашлось место для праздника. К скорому Новому году здесь нарядили елку. А для тех, кто устал ждать гуманитарного коридора, из Минска в Ирак на сегодня намечен еще один эвакуационный рейс.

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Теги: Минск
 
 
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Очередные сутки в кризисном центре на польской границе для беженцев отмечены визитом представителей Международной организации по миграции и стихийным митингом...
 
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