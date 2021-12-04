Обезьянка впервые увидела поросенка: реакция животного покорила Сеть

Источник материала: ОНТ

В Сети было опубликовано видео, которое привело в восторг свыше 7 млн зрителей. На ролике обезьянка Биби впервые увидела поросенка.

Сперва обезьянка и поросенок начали обнюхивать друг друга. После Биби принесла капусту и угостила ей нового приятеля. Обезьянка и поросенок уснули после обеда.

Милые друзья привлекли внимание пользователей Сети. На YouTube ролик набрал более 160 тысяч отметок «Нравится» и множество комментариев.



Фото: скриншот видео

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