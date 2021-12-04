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Обезьянка впервые увидела поросенка: реакция животного покорила Сеть
Источник материала: ОНТ
В Сети было опубликовано видео, которое привело в восторг свыше 7 млн зрителей. На ролике обезьянка Биби впервые увидела поросенка.
Сперва обезьянка и поросенок начали обнюхивать друг друга. После Биби принесла капусту и угостила ей нового приятеля. Обезьянка и поросенок уснули после обеда.
Милые друзья привлекли внимание пользователей Сети. На YouTube ролик набрал более 160 тысяч отметок «Нравится» и множество комментариев.
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В Сети было опубликовано видео, которое привело в восторг свыше 7 млн зрителей. На ролике обезьянка Биби впервые увидела поросенка. Сперва обезьянка и поросенок...
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