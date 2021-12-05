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Волейболистки «Минчанки» обыграли «Динамо-Метар» в российской Суперлиге

05.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Волейболистки «Минчанки» обыграли «Динамо-Метар» в российской Суперлиге

Волейболистки «Минчанки» прервали серию из четырех поражений в российской Суперлиге. 

На домашней площадке белоруски победили челябинский клуб «Динамо-Метар». Весь матч наша команда доминировала, взяв два первых сета со счетом — 25:18 и 25:19. В третьей партии подопечные Станислава Саликова разгромили соперниц — 25:15. 

Благодаря этой победе столичная команда исправила свое турнирное положение. Теперь у «Минчанки» 11 очков и всего один балл отделяет наш клуб от зоны плей-офф. 

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Волейболистки «Минчанки» прервали серию из четырех поражений в российской Суперлиге.  На домашней площадке белоруски победили челябинский клуб «Динамо-Метар»....
 
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