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Захарова: санкции Запада в отношении Беларуси нелегитимны
Источник материала: ОНТ
Новые ограничительные меры Запада против Беларуси решительно осуждает Москва.
«Примером вмешательства во внутренние дела суверенного государства» назвала пакет санкций Европы, Америки и Канады официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По её словам, санкции нелегитимны, хотя бы потому, что вводятся в обход Совета Безопасности ООН, носят антигуманный характер и негативно влияют на жизнь белорусов.
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Новые ограничительные меры Запада против Беларуси решительно осуждает Москва. «Примером вмешательства во внутренние дела суверенного государства» назвала...
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