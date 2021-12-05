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Захарова: санкции Запада в отношении Беларуси нелегитимны

05.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Захарова: санкции Запада в отношении Беларуси нелегитимны

Новые ограничительные меры Запада против Беларуси решительно осуждает Москва. 

«Примером вмешательства во внутренние дела суверенного государства» назвала пакет санкций Европы, Америки и Канады официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По её словам, санкции нелегитимны, хотя бы потому, что вводятся в обход Совета Безопасности ООН, носят антигуманный характер и негативно влияют на жизнь белорусов. 

 

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Новые ограничительные меры Запада против Беларуси решительно осуждает Москва.  «Примером вмешательства во внутренние дела суверенного государства» назвала...
 
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