В Лиде презентовали «Художника и его мастерскую» – подарок на 90-летие Владимира Мурахвера

Источник материала: ОНТ

В Лиде сегодня презентовали «Художника и его мастерскую». Уникальная постоянная экспозиция с эффектом присутствия – подарок на 90-летие Владимира Мурахвера. Заслуженный деятель искусств БССР творил из стекла чудеса. Его работами гордятся крупнейшие музеи страны и мира.





Жизнь этого замечательного человека прошла «за стеклом». И теперь – у всех на виду. «Художник и его мастерская» – экспозиция-концепт, отражение многогранности таланта Мурахвера. Заслуженный деятель искусств БССР сам «оформил» витрину памяти о себе.

Татьяна Никифорова, научный сотрудник Лидского историко-художественного музея: «Будучи человеком невероятно скрупулёзным в творческой деятельности, он подумал даже о том, какой бы он хотел видеть мастерскую в нашем музее. Он нарисовал несколько простых карандашных эскизов. Внешняя сторона чётко соответствует видению самого хозяина этих вещей. Двери могут распахнуться, и вселенная под именем Мурахвер стает каждому посетителю ближе. Но руками не трогать».

Стол, стул, кепку, сотни других артефактов всемирно известный художник передал в дар лидянам 5 лет назад. Только стены мастерской остались в «стекольной столице» Берёзовке. Там с 59 года создавал прозрачные шедевры гений из-под Одессы родом.

Хрупкая мечта всех советских граждан. За ней выстаивались очереди и в Минске, и в Москве. Мало кто знал автора массовых изделий. А это не тиражные произведения Владимира Мурахвера.

Вазы от основоположника «неманского» стиля были у Хрущёва и Брежнева. Сегодня в так называемом «Зеркальном зале» – лишь малая часть эталонной коллекции работ выпускника знаменитой «Мухи», ленинградского худучилища имени Мухиной.

Ольга Пилипчук, директор Лидского историко-художественного музея: «Творчество Владимира Семёновича Мурахвера – это необъятные глубины, это разные направления. И, конечно же, в одной маленькой экспозиции вместить всё – просто невозможно. Поэтому мы предоставляем посетителям проектор, который содержит его графические листы, которые не представлены здесь в открытом хранении».

Постепенно оцифровывают страницы альбомов Почётного зарубежного члена Российской академии художеств. Часть его мастерской «за стеклом» будут использовать для временных выставок арт-объектов из стеллажей с ячейками, которые у всех на виду.

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