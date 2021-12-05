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В Лиде презентовали «Художника и его мастерскую» – подарок на 90-летие Владимира Мурахвера
Источник материала: ОНТ
В Лиде сегодня презентовали «Художника и его мастерскую». Уникальная постоянная экспозиция с эффектом присутствия – подарок на 90-летие Владимира Мурахвера. Заслуженный деятель искусств БССР творил из стекла чудеса. Его работами гордятся крупнейшие музеи страны и мира.
Жизнь этого замечательного человека прошла «за стеклом». И теперь – у всех на виду. «Художник и его мастерская» – экспозиция-концепт, отражение многогранности таланта Мурахвера. Заслуженный деятель искусств БССР сам «оформил» витрину памяти о себе.
Стол, стул, кепку, сотни других артефактов всемирно известный художник передал в дар лидянам 5 лет назад. Только стены мастерской остались в «стекольной столице» Берёзовке. Там с 59 года создавал прозрачные шедевры гений из-под Одессы родом.
Хрупкая мечта всех советских граждан. За ней выстаивались очереди и в Минске, и в Москве. Мало кто знал автора массовых изделий. А это не тиражные произведения Владимира Мурахвера.
Вазы от основоположника «неманского» стиля были у Хрущёва и Брежнева. Сегодня в так называемом «Зеркальном зале» – лишь малая часть эталонной коллекции работ выпускника знаменитой «Мухи», ленинградского худучилища имени Мухиной.
Постепенно оцифровывают страницы альбомов Почётного зарубежного члена Российской академии художеств. Часть его мастерской «за стеклом» будут использовать для временных выставок арт-объектов из стеллажей с ячейками, которые у всех на виду.
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В Лиде сегодня презентовали «Художника и его мастерскую». Уникальная постоянная экспозиция с эффектом присутствия – подарок на 90-летие Владимира Мурахвера....
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