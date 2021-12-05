Встреча кота с белкой заставила хохотать весь TikTok. Взгляните и вы, точно улыбнетесь!

Источник материала: ОНТ

Встреча кота с огромной белкой рассмешила пользователей в TikTok. Ролик набрал более 3 млн просмотров и больше 250 тысяч лайков.

Мы привыкли, что коты, встречая других животных, либо замирают и настораживаются, либо убегают, что есть силы. Но этот пушистик удивил всех. Он начал барабанить лапами по стеклу, когда увидел с другой стороны окна огромную белку с пышным хвостом. И кот, видимо, так сильно захотел с ней подружиться, что не придумал ничего лучше, чем стучать по стеклу.





Пользователи не смогли удержаться от шуток: «И так каждые выходные, только поднимаешь рюмку – и приходит она», «даже к котам приходит», «пора завязывать», «а котик хорошо гульнул на выходные».

Фото: depositphotos.com

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