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Встреча кота с белкой заставила хохотать весь TikTok. Взгляните и вы, точно улыбнетесь!

05.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Встреча кота с белкой заставила хохотать весь TikTok. Взгляните и вы, точно улыбнетесь!

Встреча кота с огромной белкой рассмешила пользователей в TikTok. Ролик набрал более 3 млн просмотров и больше 250 тысяч лайков. 

Мы привыкли, что коты, встречая других животных, либо замирают и настораживаются, либо убегают, что есть силы. Но этот пушистик удивил всех. Он начал барабанить лапами по стеклу, когда увидел с другой стороны окна огромную белку с пышным хвостом. И кот, видимо, так сильно захотел с ней подружиться, что не придумал ничего лучше, чем стучать по стеклу.


Пользователи не смогли удержаться от шуток: «И так каждые выходные, только поднимаешь рюмку – и приходит она», «даже к котам приходит», «пора завязывать», «а котик хорошо гульнул на выходные».

Фото: depositphotos.com

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Встреча кота с огромной белкой рассмешила пользователей в TikTok. Ролик набрал более 3 млн просмотров и больше 250 тысяч лайков.  Мы привыкли, что коты, встречая других...
 
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