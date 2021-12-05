Ушибы, переломы, летальный исход: с началом зимы на дорогах учащаются аварии. О чем нужно помнить пешеходам и водителям?

Источник материала: ОНТ

Разбитые автомобили, травмы, снежные заносы – первые зимние испытания на белорусских дорогах проходят не все. Аварийность увеличилась вдвое, есть жертвы. Сразу несколько тяжёлых ДТП произошло за сутки. И проблемой для инспекторов становятся происшествия с пешеходами.





Анастасия лежит в травматологическом отделении с переломом ноги, копчика и перекрестия. Врачи вставать пока не разрешают. Говорят, реабилитация займет три месяца. Сейчас она улыбается, а когда всё произошло, было не до смеха. Анастасия на водителя зла не держит, понимает, что её вина тоже есть.

«Я возвращалась с работы вечером, вышла из трамвая и пошла на переход, вижу – зеленый свет, и думаю, что успеваю. До середины дохожу – горит, меня пропускают, и на последней полосе улетаю».

У Ирины Алексеевны (они в одной палате) история похожа. Всё тот же переход и серьёзные травмы: переломы ноги и пяти ребер. Пытается сидеть, но дышать всё ещё трудно.

Обе соседки по несчастью понимают: несмотря на травмы, отделались лёгким испугом. Последствия могли быть куда хуже. Даже если автомобиль двигался медленно. Куда хуже, если удар приходится на скорости. Таких кадров с видеорегистраторов – сотни. Причем большинство случаев происходит непосредственно на пешеходном переходе. И самый опасный период – тёмное время суток. Человека без светоотражающих элементов на одежде водитель может попросту не заметить. И тогда трагедии уж точно не избежать. Статистика ГАИ тому подтверждение.

Александр Гордиенко, заместитель начальника отдела ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска: «С начала года произошло более 500 ДТП, в которых 193 пешехода получили телесные повреждения, 16 пешеходов, к сожалению, скончались».

Иван Яцкевич – старший инспектор ДПС. Свой район патрулирует уже многие годы. Знает каждую улочку, с лёгкостью называет места, где чаще всего происходят аварии. Такая экономия времени дорого стоит. И дело даже не в штрафе, ценой может стать собственная жизнь и сломанная судьба другого человека – того, кто за рулём.

Водитель не пропустил двух пешеходов, которые начали движение по зебре. Спешил, говорит, непреднамеренно, и вину признаёт. Инспектор разъясняет ситуацию и пока делает устное замечание. А такое нарушение может обойтись штрафом до 145 рублей, а если сбил человека, вплоть до уголовной ответственности. Кто прав, кто виноват – вопрос второстепенный. Бывает водитель невнимательный, а порой беспечно ведут себя пешеходы. Вот ещё распространенная ситуация: перебегать дорогу на красный. Надеясь на «проскачу», люди, как правило, заканчивают переход в карете скорой помощи. Такие пациенты у травматологов едва ли не каждый день.

Жаль, что об этом многие задумываются лишь на больничной койке. Как и о том, что прописные истины, известные со школьной скамьи, и правила дорожного движения могут в буквальном смысле спасти жизнь. С учётом роста числа дорожных происшествий с пешеходами (в том числе смертельных), ГАИ уделяет повышенное внимание наиболее опасным участкам дорог.

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