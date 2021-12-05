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Провалившуюся под лед косулю спасли в Браславском районе – видео
Источник материала: ОНТ
История спасения. В Браславском районе работники
Все произошло на водоеме вблизи деревни Дворище. Животное находилось в полынье в 50 метрах от берега. С помощью спасательной доски и веревки косулю доставили на берег. А когда работники Национального парка «Браславские озера» удостоверились, что с животным все хорошо, выпустили в среду обитания.
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История спасения. В Браславском районе работники МЧС и неравнодушный очевидец помогли косуле, которая провалилась под лед и не могла выбраться самостоятельно. ...
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