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Провалившуюся под лед косулю спасли в Браславском районе – видео

05.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Провалившуюся под лед косулю спасли в Браславском районе – видео

История спасения. В Браславском районе работники МЧС и неравнодушный очевидец помогли косуле, которая провалилась под лед и не могла выбраться самостоятельно. 

Все произошло на водоеме вблизи деревни Дворище. Животное находилось в полынье в 50 метрах от берега. С помощью спасательной доски и веревки косулю доставили на берег. А когда работники Национального парка «Браславские озера» удостоверились, что с животным все хорошо, выпустили в среду обитания.

 

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История спасения. В Браславском районе работники МЧС и неравнодушный очевидец помогли косуле, которая провалилась под лед и не могла выбраться самостоятельно. ...
 
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