Провалившуюся под лед косулю спасли в Браславском районе – видео

Источник материала: ОНТ

История спасения. В Браславском районе работники МЧС и неравнодушный очевидец помогли косуле, которая провалилась под лед и не могла выбраться самостоятельно.

Все произошло на водоеме вблизи деревни Дворище. Животное находилось в полынье в 50 метрах от берега. С помощью спасательной доски и веревки косулю доставили на берег. А когда работники Национального парка «Браславские озера» удостоверились, что с животным все хорошо, выпустили в среду обитания.

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