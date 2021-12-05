Стало известно, сколько составит налог на квартиры

Источник материала: ОНТ

Заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой назвал примерную сумму налога, которую будут платить владельцы квартир. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Беларусь 1» .

По словам Крутого, эта сумму будет варьироваться от 20 до 50 белорусских рублей в год. Также будут действовать льготы для отдельных категорий граждан.

Замглавы Администрации Президента пояснил, что это не новый налог, а отмененная льгота, чтобы уравнять владельцев частных домов и жильцов квартир.

Фото: depositphotos.com





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