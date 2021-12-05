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Стало известно, сколько составит налог на квартиры

05.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стало известно, сколько составит налог на квартиры

Заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой назвал примерную сумму налога, которую будут платить владельцы квартир. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Беларусь 1».

По словам Крутого, эта сумму будет варьироваться от 20 до 50 белорусских рублей в год. Также будут действовать льготы для отдельных категорий граждан.

Замглавы Администрации Президента пояснил, что это не новый налог, а отмененная льгота, чтобы уравнять владельцев частных домов и жильцов квартир.

Фото: depositphotos.com


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Заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой назвал примерную сумму налога, которую будут платить владельцы квартир. Об этом он рассказал в интервью...
 
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