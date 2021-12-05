Коллапс на границе: польские таможенники сократили количество оформлений, за три дня фуры проезжают всего 15 км. Когда проблема решится?

Источник материала: ОНТ

Гуманитарный кризис серьёзно сказывается на работе международных перевозчиков, страдают как белорусские, так и европейские транспортные компании. Успеть до нового года – для многих водителей грузовиков неразрешимая задача. Коллапс – во всех пунктах пропуска на границе с Евросоюзом. Приблизительно трое суток сейчас нужно ждать, чтобы пересечь границу с Польшей. На Брестском направлении многокилометровые пробки.





Люди очень устали ждать. Именно «Козловичи» как пункт пропуска – один из самых современных и крупных в стране. Пропускная способность позволяет оформлять 1200 машин в сутки. И если бы все зависело только от белорусов, поясняют таможенники, уже завтра этой очереди могло не быть.

Картина не меняется на протяжении месяца. Мертвый, как здесь говорят, вечер, уже знаком водителям большегрузов. Никто никуда не двигается. Да и днем ситуация не лучше. Чтобы проехать границу, в среднем придётся «потолкаться»72 часа. Сергей Сагайдак едет из Казахстана, четыре тысячи километров преодолевает за неделю, пятнадцать километров у самой границы ехал три дня.

Декабрьские очереди перевозчики называют предновогодней традицией, но таких масштабов не ожидал никто. Машины продолжают прибывать, выстраиваются в две колеи. Поляки, словаки, казахи, больше всего белорусов и россиян, многие по несколько недель в пути, а потому нервы на пределе. За это время, говорят, могли проехать Европу вдоль и поперёк.

После закрытия пункт пропуска «Кузница», все надеялись, что польская сторона усилит приём транспорта в других направлениях. Реакции не последовало. Это хорошо видно в самом пункте пропуска: грузовики прошли оформление на выезд из Беларуси, но уперлись в пробку. Впереди мост через Западный Буг, по которому проходит граница, – он забит под завязку. Все ждут, когда поляки дадут отмашку.

Развитие ситуации будет зависеть, в первую очередь, от сопредельной стороны. С учётом растущего потока машин, прогнозы не оптимистичные. Времени всё меньше, 25 декабря Европа уйдет на рождественские каникулы. И дальше – все, движение практически остановится.

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