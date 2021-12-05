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В Индонезии началось извержение вулкана Семеру. Десятки людей пострадали (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
В результате извержения вулкана Семеру, самой высокой горы на острове Ява, в Индонезии погиб по меньшей мере один человек, более 40-ка пострадали. Об этом
В округе Лумаджанг происходит активная эвакуация населения, при этом спасательная операция затруднена тем, что все прилегающие районы окутаны густым дымом от вулкана, а также повреждена часть дорог.
Во время извержения одна из дорог была перекрыта раскаленным вулканическим пеплом, а один из мостов и вовсе был уничтожен.
В Сеть попали видео извержения. Заметно, что местные жители в ужасе от происходящего, над ними скопилось гигантское облако дыма.
Фото:
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В результате извержения вулкана Семеру, самой высокой горы на острове Ява, в Индонезии погиб по меньшей мере один человек, более 40-ка пострадали. Об этом пишет РИА...
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