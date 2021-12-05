Карим из Сирии потерял маму на границе и застрял в Беларуси. Трогательная история в проекте «Хорошие люди»

Источник материала: ОНТ

Две недели назад мы рассказывали историю десятилетнего мальчика Карима из Сирии, которого белорусские пограничники нашли почти без сознания. Оказалось, его мама пересекла границу и уже в Германии, а вот Карим с 15-летним братом без документов, знания языка и семьи остались в Беларуси. Благодаря нашему репортажу в Минске чудом нашёлся дальний родственник. Непридуманная семейная драма, в которой одни ломают судьбы, а другие приходят на помощь в самый сложный момент – в репортаже из цикла «Хорошие люди».





Кариму 10, Мухамеду 15. Морозный предновогодний Минск для них – словно другая планета. Там, откуда они родом, +15℃ – это уже холодно. Только их родина – сирийский город Хомс – 10 лет живёт в руинах, и там по-прежнему слышны взрывы.

Алаа переехал в Беларусь из Ливана 13 лет назад, сначала учился, а позже понял, что хотел бы здесь жить. Сейчас у него небольшой бизнес. Папа мальчиков – его дядя – несколько лет назад получил в Германии статус беженца, но большую семью перевезти не получилось. Сейчас их мама с тремя детьми решила переехать сама. Хоть и дальний родственник Алаа, хорошо знающий ситуацию на границе, просил не делать этого. Но она верила в европейское спасение, которое им обещали.

Эти новости Алаа сам увидел в эфире. Чудом он записал в телефоны мальчиков свой номер. В этот же день ему позвонил незнакомый человек, который тоже был в ту ночь на границе, пытался помочь найти маму братьев, но вместе с ними оказался задержан.

«Ту ночь я никогда не забуду, мы перешли границу, я увидел детей, которые кричали, обоим было страшно, а маленькому ещё и очень холодно. Я мог идти дальше, все, кто с нами был, уже в Германии. На той стороне нам угрожали оружием и буквально выбросили нас обратно на границу. Карим был уже почти без сознания. Белорусские пограничники отвели детей к огню и вызвали скорую».

Три дня Карима обследовали в больнице Гродно, а что делать дальше, никто не знал. Алаа сейчас живёт один, оставить мальчиков он не мог.

Алаа Асфур: «Я уже, как папа, как мама, смотрю за ними. Первое время думал – это ответственность, но Бог даёт силы, я сейчас смотрю за ними, даже научился готовить».

Уже две недели он учит их совершенно новому языку. Показывает свою жизнь в Беларуси и берёт с собой на работу – ведь оставить не с кем. Нашлись люди, которые помогают содержать братьев, но когда они смогут встретиться с родителями, в какой стране это будет и будет ли вообще, пока никто не знает. Алаа лишь вздыхает, что теперь Кариму и Мухамеду хотя бы тепло и они больше не одни. Смотреть новости с границы, где в эти минуты до сих пор рушатся судьбы и семьи, он не может.

Алаа Асфур: «Спасибо каждому человеку в Беларуси. Кто на границе помогает, кто мысленно. Кто-то просто может дать мигранту свою куртку отдал. Я слышал такие истории от разных людей, как белорусы относятся к ним».

Карим уже попросил, чтобы на Новый год к нему пришёл настоящий белорусский Дед Мороз. Мухамед сказал, что у него теперь только одно желание – снова быть вместе с семьёй. И до сих пор тысячи людей, которые бежали от кошмара в своей стране и сейчас находятся в кризисном центре на границе, тоже говорят лишь о единственном желании. Просто жить там, где не стреляют, где дети могут учиться, родители работать. И помнить о том, что где-то в Беларуси живут хорошие люди...

Алаа Асфур: «Честно, я горжусь этим народом. Спасибо всем, спасибо этому государству и Президенту большое, потому что он переживает и не позволяет, чтобы кто-то их обидел. Он человек с большим сердцем – это правда. Очень рад, что они попали в Беларусь, а не в другую страну. Тут всё есть для того, чтобы справиться».

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