ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Политический аналитик: коридор через Польшу работает успешно, и основная масса беженцев достигает Германии

05.12.2021 09:25 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Политический аналитик: коридор через Польшу работает успешно, и основная масса беженцев достигает Германии

Погибшие и избитые беженцы – это картинка для прикрытия концентрации польских войск на границе.

Экспертное мнение в своем Telegram-канале опубликовал директор Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов.

«Перед нами жестокий спектакль», – считает политический аналитик. По его словам, основная масса беженцев попадает в Германию, поскольку коридор через Польшу работает успешно. Немецкая полиция официально зафиксировала более 10 тыс. беженцев, прошедших через Польшу за время миграционного кризиса.

А жертвы среди переселенцев – это способ оправдать присутствие польских военных на границе, а также некоторые дипломатические и политические движения Польши, подчеркнул Юрий Шевцов.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Погибшие и избитые беженцы – это картинка для прикрытия концентрации польских войск на границе. Экспертное мнение в своем Telegram-канале опубликовал директор Центра...
 
Новости дня
Новости разные
 
Карим из Сирии потерял маму на границе и застрял в Беларуси. Трогательная история в проекте «Хорошие люди»
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by