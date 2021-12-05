Политический аналитик: коридор через Польшу работает успешно, и основная масса беженцев достигает Германии

Источник материала: ОНТ

Погибшие и избитые беженцы – это картинка для прикрытия концентрации польских войск на границе.

Экспертное мнение в своем Telegram-канале опубликовал директор Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов.

«Перед нами жестокий спектакль», – считает политический аналитик. По его словам, основная масса беженцев попадает в Германию, поскольку коридор через Польшу работает успешно. Немецкая полиция официально зафиксировала более 10 тыс. беженцев, прошедших через Польшу за время миграционного кризиса.

А жертвы среди переселенцев – это способ оправдать присутствие польских военных на границе, а также некоторые дипломатические и политические движения Польши, подчеркнул Юрий Шевцов.

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