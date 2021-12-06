Обожающий обниматься кот вызвал восторг у пользователей интернета. Осторожно, это слишком мило! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Котом-недотрогой в современном мире никого не удивишь. Некоторые пушистые вовсе позволяют себя гладить только по головке и с разрешения. Однако есть коты, которые обожают ласку и первыми лезут обниматься с любимым человеком. Очередного такого героя нашел ridus.ru.

Судя по видео, обожающий ласку кот стремится занять объятия хозяйки, едва представляется такая возможность. Выглядит это неимоверно мило: стоит девушке подойти, как кот сам встает на задние лапы и протягивает вверх передние.





Очень трогательные просьбы объятий просмотрели более 670 тысяч раз в Twitter. Пользователи соцсети сразу стали высказывать свой восторг по поводу животного.

«А мой меня только царапает», «Это слишком мило», «Умираю от передоза милоты», «Где раздают таких котов? Мне нужен один», – писали в комментариях.

Фото: pixabay

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