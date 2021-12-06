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«Среди котов бывают клаустрофобы?» Очередное доказательство, что коты – жидкость. Посмотрите, и как она там уместилась?! (ВИДЕО)

06.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Среди котов бывают клаустрофобы?» Очередное доказательство, что коты – жидкость. Посмотрите, и как она там уместилась?! (ВИДЕО)

Известная многим теория о том, что коты – это жидкость, была в очередной раз подтверждена хозяйкой белой кошки из нового видео, которое быстро завирусилось в интернете. На историю обратил внимание ridus.ru.

Видеокадры позволяют наблюдать за белой пушистой кошечкой, решившей влезть в вазу, которая явно была не по размеру. Однако кошку это не смутило: забравшись внутрь головой вперед, она втянула туда задние ноги и «выросла» вверх уже головой. После этого пушистая невозмутимо посмотрела на встревоженную хозяйку, решившую, что питомица вот-вот застрянет. 

 

За короткое время видео посмотрели в TikTok более 15,6 млн раз. Интернет-пользователи оказались в восторге от фокусов кошки, а некоторые выразили беспокойство.

«А среди котов вообще есть клаустрофобы?», «Мне аж некомфортно стало, котик – чудик», «Такая молодец!», «Я так боялась, что он застрянет!», – писали в комментариях.

Фото: скриншот из видео

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Известная многим теория о том, что коты – это жидкость, была в очередной раз подтверждена хозяйкой белой кошки из нового видео, которое быстро завирусилось в...
 
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