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«Среди котов бывают клаустрофобы?» Очередное доказательство, что коты – жидкость. Посмотрите, и как она там уместилась?! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Известная многим теория о том, что коты – это жидкость, была в очередной раз подтверждена хозяйкой белой кошки из нового видео, которое быстро завирусилось в интернете. На историю
Видеокадры позволяют наблюдать за белой пушистой кошечкой, решившей влезть в вазу, которая явно была не по размеру. Однако кошку это не смутило: забравшись внутрь головой вперед, она втянула туда задние ноги и «выросла» вверх уже головой. После этого пушистая невозмутимо посмотрела на встревоженную хозяйку, решившую, что питомица вот-вот застрянет.
За короткое время видео посмотрели в TikTok более 15,6 млн раз. Интернет-пользователи оказались в восторге от фокусов кошки, а некоторые выразили беспокойство.
Фото: скриншот из видео
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«Среди котов бывают клаустрофобы?» Очередное доказательство, что коты – жидкость. Посмотрите, и как она там уместилась?! (ВИДЕО)
Известная многим теория о том, что коты – это жидкость, была в очередной раз подтверждена хозяйкой белой кошки из нового видео, которое быстро завирусилось в...
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