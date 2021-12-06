Жительница Англии обвинила врача в том, что он позволил ей родиться. Она отсудила миллионы

Источник материала: ОНТ

Англичанка Эви Тумбс получит многомилионную компенсацию от врача, который вел беременность ее матери. На необычный случай обращает внимание The Telegraph.

20-летняя Тумбс родилась с дефектом развития – «расщеплением позвоночника». Подвижность девушки ограничена, с годами все чаще приходится пользоваться инвалидной коляской. Кроме того, Эви страдает от недержания мочи и паралича ног.

Несмотря на диагноз, англичанка старается вести активную жизнь. Эви занимается верховой ездой и рассказывает в соцсетях о своем заболевании.

Тумбс обвинила врача Филиппа Митчелла в халатности. Согласно иску, медик не прописал матери Эви прием фолиевой кислоты до и во время первого триместра беременности, а также не предупредил женщину о возможных последствиях для здоровья ребенка.

Пострадавшая утверждает , что ее мать отложила бы беременность, если бы врач рассказал ей о рисках.

Врач отрицал свою вину. Медик даже предположил, что мать Эви уже могла быть беременной, когда приходила к нему на приемы. Адвокат Тумбс на это возразил, что родители девушки «воздерживались от половых контактов, пока не получили совет у этого врача».

Сумма компенсации будет определена на более позднем слушании. Источники отмечают, что это будут «миллионы». Пострадавшая планирует использовать компенсацию для оплаты расходы на лечение.

Этот беспрецедентный в судебной практике Великобритании случай может позволить в будущем привлекать врачей к ответственности за халатное отношение к пациенткам при консультациях по зачатию ребенка.

Фото: instagram / evie.toombes

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