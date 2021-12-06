В Китае рассказали о продукте, полезные свойства которого усиливаются в холодильнике

Источник материала: ОНТ

Известно, что чем свежее продукт, тем больше в нем пользы. Чересчур долгое хранение продуктов в холодильнике лишает продукт полезных свойств, однако есть исключения. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на китайский портал Sina .

В числе вредной пищи, которая опасна канцерогенами, в статье выделили зеленые листовые овощи, морепродукты, холодные овощные блюда, а также недоваренные яйца. При этом, по мнению автора статьи, полезные свойства вареного риса, который подвергся низким температурам, намного увеличиваются: например, за ночь в нем появляется много устойчивого крахмала, который помогает человеку справляться со многими проблемами.

Фото: pixabay

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