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В Китае рассказали о продукте, полезные свойства которого усиливаются в холодильнике
Источник материала: ОНТ
Известно, что чем свежее продукт, тем больше в нем пользы. Чересчур долгое хранение продуктов в холодильнике лишает продукт полезных свойств, однако есть исключения. Об этом
В числе вредной пищи, которая опасна канцерогенами, в статье выделили зеленые листовые овощи, морепродукты, холодные овощные блюда, а также недоваренные яйца. При этом, по мнению автора статьи, полезные свойства вареного риса, который подвергся низким температурам, намного увеличиваются: например, за ночь в нем появляется много устойчивого крахмала, который помогает человеку справляться со многими проблемами.
Фото: pixabay
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Известно, что чем свежее продукт, тем больше в нем пользы. Чересчур долгое хранение продуктов в холодильнике лишает продукт полезных свойств, однако есть...
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