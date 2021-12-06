Объездил 75 стран и из каждой привозил новогодние украшения. Проект «Тебя ждут дома»: семья директора фабрики елочных игрушек

Источник материала: ОНТ

Елочные игрушки – неизменный атрибут Нового года. С декабря мы начинаем готовиться к празднику, украшаем дом и наряжаем елку. Бизнесмен Андрей Бегун всю свою жизнь превратил в один сплошной Новый год. На протяжении всей жизни он собрал коллекцию из более чем 1000 елочных игрушек, открыл свой музей и единственную в Беларуси фабрику по производству рождественских украшений. Чем фабрика живет вне сезона, сколько стран мира он объездил в поиске новогодних украшений и кто же ждет его дома, смотрите в новой серии авторского проекта телеканала ОНТ при поддержке Беларусбанка «Тебя ждут дома». Семья директора фабрики елочных игрушек.

Подробности смотрите в видео:





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