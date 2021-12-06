Бронетранспортер V2 – разработка белорусского военпрома. Какие еще компоненты защиты есть у нашей национальной обороны?

Источник материала: ОНТ

Небольшой, но зрелищный сюжет о военной технике, которая поступила или вот-вот пополнит технический парк армии. Это и есть компоненты щита нашей национальной обороны.





Бронетранспортер V2 – перспективная разработка военпрома нашей страны. И первый – полностью белорусской сборки. Под капотом БТР – 550 лошадиных сил, максимальная скорость боевой машины – до 110 километров в час. И это еще не все. Уникальная транспортная база – еще одно секретное оружие. Монтировать на нее можно любые боевые модули. И для этой машины нет никаких преград.

Опытный образец БТР появился всего за год. И уже наделал немало шума. Теперь главная задача – доработка и тщательный тест-драйв по всем параметрам. И на эту машину уже делают ставки. Несколько стран готовы приобрести бронированную машину.

Алексей Римашевский, генеральный директор предприятия «Минский завод колесных тягачей»: «В очень короткое время мы решили для себя ряд новых задач: это и корпусное шасси, это и первая плавающая техника МЗКТ. Это продукт, который оснащен полностью нашими узлами и агрегатами. И я уверен, что увидим в строю, на службе уже полноценный "Волат V2" в белорусской армии».

Будущее «оборонки» – за инновациями и технологиями. И вместе с тем машины нового поколения готовы производить сами у себя в стране. Так, «Волаты» давно знакомы крупным мировым игрокам. По конструкции и техническим параметрам техника не имеет аналогов в мире.

Сегодня МЗКТ по праву можно называть лидером в своем сегменте. Это подтверждают и наши разработки. Вот сейчас мы находимся возле одной из них – это танкотранспортер. И он полностью белорусского производства. Он разработан на базе нашего имеющегося шасси, которое используется в «Полонезе», которое было модернизировано специально для того, чтобы из него сделать тягач. Одна из таких новинок, которая стоит, это наша лебедка, 20-тонная, которая позволяет как стаскивать, так и затаскивать технику на полуприцеп.

И этот тот момент, когда возможности и характеристики поражают. Настоящий гигант отечественного военпрома, грузоподъемность которого 52 тонны. Перевозить грузы, технику – даже по бездорожью – этот тягач справится с любой задачей. Мощные двигатели и автоматические системы – здесь все по последнему слову техники. К слову, тяжеловозы белорусской породы приглянулись даже в Арабских Эмиратах.

Василий Бурьян, главный конструктор предприятия «Минский завод колесных тягачей»: «В данном танкотранспортере использовали весь наш опыт многолетний создания данной техники».

А для этой машины уже разработаны различные комплектации. Легкобронированный автомобиль V-1 – разработка не новая, но перспективная. Вариантов эксплуатации и полезной нагрузки – десятки. Но главная цель – переброска личного состава. Внутри машины одновременно может находиться до 10 человек. И удобство этого броневика уже оценили по достоинству. Сейчас он на вооружении в белорусской армии.

И в условиях знойной жары, и при -20°C. Мощность и проходимость – это те качества, которые отличают машины «Волат». И ставку здесь делают на технологии, чтобы выполнять любые задачи.

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