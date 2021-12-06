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Сборная России по теннису выиграла Кубок Дэвиса

06.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная России по теннису выиграла Кубок Дэвиса

Сборная России по теннису выиграла Кубок Дэвиса. В финале турнира россияне обыграли команду Хорватии – 2:0.

В первом матче финала Андрей Рублев был сильнее Борно Гойо – 6:4, 7:6. Вторая игра осталась за Даниилом Медведевым, повержен Марин Чилич – 7:6, 6:2.

Сборная России выиграла Кубок Дэвиса впервые за 15 лет. Ранее российская команда побеждала в этом турнире в 2002-м и 2006-м.

Фото: twitter / DavisCup

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Сборная России по теннису выиграла Кубок Дэвиса. В финале турнира россияне обыграли команду Хорватии – 2:0. В первом матче финала Андрей Рублев был сильнее Борно...
 
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