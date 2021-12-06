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Сборная России по теннису выиграла Кубок Дэвиса
Источник материала: ОНТ
Сборная России по теннису выиграла Кубок Дэвиса. В финале турнира россияне обыграли команду Хорватии – 2:0.
В первом матче финала Андрей Рублев был сильнее Борно Гойо – 6:4, 7:6. Вторая игра осталась за Даниилом Медведевым, повержен Марин Чилич – 7:6, 6:2.
Сборная России выиграла Кубок Дэвиса впервые за 15 лет. Ранее российская команда побеждала в этом турнире в 2002-м и 2006-м.
Фото: twitter / DavisCup
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Сборная России по теннису выиграла Кубок Дэвиса. В финале турнира россияне обыграли команду Хорватии – 2:0. В первом матче финала Андрей Рублев был сильнее Борно...
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