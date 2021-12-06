Американец за полвека собрал у себя дома целый «музей» древних артефактов. ФБР нашло у него останки 500 человек

Источник материала: ОНТ

В поселке Москоу в штате Индиана местный житель Дон Миллер с 1960-х годов собирал на своей ферме коллекцию древних артефактов. Собрание американца включало свыше 200 тысяч реликвий и предметов древности. На необычную историю коллекционера обращает внимание Vanity Fair – журнал опубликовал статью « Как ФБР обнаружило настоящего Индиану Джонса в сельской местности Индианы ».

Делом Дона Миллера занимался отдел ФБР по расследованию краж предметов искусства. О коллекционере стало известно после анонимного звонка в 2013 году. Агент ФБР заинтересовался информацией и действительно обнаружил в поселке Москоу внушительное собрание древних артефактов.

Коллекция Дона включала яйца динозавров, 2500-летние украшения из Китая, каноэ из Амазонки, египетский саркофаг, тибетский колокольчик для коровы, оружие доколумбовой эпохи, окаменевший череп крокодила, вазы династии Мин, нацистские шлемы, сморщенные сушеные головы, кельтские топоры, фигурки ацтеков и многое-многое другое. Археолог-любитель работал физиком-ядерщиком, но посвящал увлечению много времени. Порой свои экспедиции по историческим местам американец оформлял как командировки.

Местные жители знали о коллекции Миллера. Дон всегда с охотой показывал соседям свои последние находки.

До анонимного звонка в ФБР в 2013-м никто законность деятельности Дона под вопрос не ставил. Более того, расследование в самом начале столкнулось с огромным количеством юридических сложностей. Юристы настаивали, чтобы ордер на обыск основывался на четкой формулировке по каждому из предметов коллекции. Но в конце концов музей Миллера стали рассматривать как одно целое.

Дон Миллер скончался в 2015 году. С его смертью уголовное расследование стало бессмысленным.

Как уточняет Vanity Fair, среди предметов в коллекции Миллера были и неприятные, ужасающие находки. Например, черепа и скелеты реальных людей, в том числе детей.

Работа с коллекцией Дона Миллера по возвращению древних артефактов в регионы и страны, откуда они были привезены, продолжается до сих пор.

Фото: Federal Bureau of Investigation

Подписывайтесь на нас в Telegram