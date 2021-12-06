Источник материала: Myfin



​Куда ВЫГОДНО и БЕЗОПАСНО вложить деньги?

Ищете, куда выгодно и безопасно вложить деньги? Многофункциональный комплекс Minsk World – ваш путь к обеспеченному будущему!



Чтобы получить максимальную прибыль от инвестирования, лучше выбирать недвижимость на стадии минимальной строительной готовности. Например, квартал «Западная Европа».

Здесь можно приобрести апартаменты в новостройках «Брюссель» и «Женева» по цене всего от 799 евро за м² эквивалентно сумме в белорусских рублях! На старте продаж цены всегда самые выгодные! Торопитесь забрать свою выгоду в Minsk World!

Больше информации − у наших специалистов по телефону 7675 или по городским номерам +375-17-269−32−90, +375-17-39−39−465, +375-17-38-81-719, а также в наших офисах продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11.

Наши специалисты работают в 56 городах и с удовольствием ответят на все ваши вопросы! Они также помогут выбрать апартаменты и заключить договор.

Почему квартал «Западная Европа» − один из лучших вариантов для начала инвестирования?





Такими будут некоторые новостройки в квартале «Западная Европа»

Развитая инфраструктура

В «Западной Европе» запланировано строительство двух детских садов, новой поликлиники, общественно-образовательного центра и здания торгово-общественного назначения с подземной гараж-стоянкой.

В пешей доступности также появятся школы и детские сады, ещё одна поликлиника.





Так квартал будет выглядеть с высоты птичьего полета

Как и в любом другом квартале Minsk World, в «Западной Европе» будет много детских и спортивных площадок, появятся парковки для велосипедов, зоны отдыха и выгула домашних животных.



Транспортная доступность

По периметру квартала появятся остановки общественного транспорта, рядом находится выезд в сторону МКАДа, в пешей доступности строится станция метро «Аэродромная». Квартал будет удобным и для автомобилистов, и для тех, у кого нет машины.





Новостройка «Женева» – стильная и современная

Комфортная среда для бизнеса

В Minsk World созданы все условия для развития бизнеса. Экономическим сердцем комплекса станет Международный финансовый центр и торгово-развлекательный центр рядом с ним. Здесь появятся сотни рабочих мест для белорусов и иностранцев.





Пять башен Международного финансового центра

На первых этажах новостроек «Брюссель» и «Женева» будут коммерческие помещения с отдельными входами и возможностью организации санузлов и тамбуров в каждом помещении. Здесь появятся новые объекты городского ритейла, которые будут востребованы благодаря жильцам новостроек.



Высокий уровень благоустроенности

«Брюссель» и «Женева» – высотные акценты квартала «Западная Европа». Стильные новостройки в 25 этажей, все апартаменты – свободной планировки с панорамными окнами, площадь варьируется от 28 до 75 м², высота потолков – 2,7-3 метра.





Лобби дома «Женева»





Зона отдыха в лобби дома «Женева»





Лобби дома «Брюссель»





Зона отдыха в лобби дома «Брюссель»

До апартаментов жителей доставят 3 скоростных лифта, один из которых – панорамный.



На первом этаже – дизайнерские лобби со стойкой консьержа, санитарной комнатой с пеленальным столиком и лапомойкой для домашних животных. В увеличенном тамбуре можно будет разместить детские коляски.

Выгодные цены и условия

Приобрести апартаменты в многофункциональном комплексе Minsk World можно:

За собственные средства

В рассрочку до 60 месяцев

С привлечением кредитных программ

И не забывайте про выгодные цены на старте продаж! Всего от 799 евро за м²!

Многофункциональный комплекс Minsk World – ваш путь к обеспеченному будущему!

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*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361