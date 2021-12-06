Бананы как в Польше, яйца как в России. Сравнили цены в Беларуси с соседями на Западе и Востоке

Источник материала: Myfin



Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Однако цифры по инфляции из статистических отчетов не всегда дают полную информацию о фактическом положении дел. Еще со времен доковидных закупок мы остаемся в убеждении, что «в Польше» все дешевле, а «Россия большая и цены разные, но скоро у нас будет дороже».

Чтобы разобраться в реальной ситуации, мы собрали данные с нескольких международных ресурсов сравнения цен: www.numbeo.com, www.globalprice.info, где возможно собрали данные официальной статистики и посмотрели цены на похожие товары в розничных сетях Беларуси, России и Польше.

Сколько стоят продукты у нас, в России и в Польше



Отметим, что там, где возможно мы определили диапазон цен, нашли или рассчитали средние показатели, а также перевели цены в белорусские рубли. Наши результаты вышли такими.



Беларусь Россия Польша Молоко, 1 л 1,30 – 2,0

в среднем –1,7 1,7 – 3,2

в среднем – 2,3 1,3 – 2,5

в среднем – 1,8 Белый хлеб, 1 кг 1,8 – 4,0

в среднем – 2,1 1,8 – 4,8

в среднем – 2,8 2,6 – 8,8

в среднем – 4,8 Рис белый, 1 кг 1,3 – 3,50

в среднем – 2,9 1,7 – 4,2

в среднем – 2,9 1,6 – 5,0

в среднем – 2,8 Яйца, 10 шт. 1,9 – 3,3

в среднем – 2,6 ; 1,7 – 3,5

в среднем – 2,7 2,8 – 8,8

в среднем – 4,8 Сыр, 1 кг 10,0 – 22,0

в среднем – 16,5 12,7 – 34,6

в среднем – 20,9 11,3 – 31,3

в среднем – 17,6 Куриное филе, 1 кг 5,00 – 10,1

в среднем – 8,3 6,2 – 12,4

в среднем – 9,9 7,5 – 16,5

в среднем – 11,6 Говядина, 1 кг 11,00 – 25,0

в среднем – 16,6 бел, ; 12,1 – 25,9

в среднем – 18,3 14,4 – 37,5

в среднем – 24,4 Яблоки, 1 кг 1,7 – 5,0

в среднем – 2,3 2,10 – 5,2

в среднем – 3,6 1,3 – 3,8

в среднем – 2,5 Банан, 1 кг 2,5 – 4,5

в среднем – 3,4 1,9 – 4,2

в среднем – 2,6 2,2 – 5,6

в среднем – 3,3 Апельсины, 1 кг 2,6 – 6,0

в среднем – 4,7 2,1 – 6,9

в среднем – 3,6 2,00 – 6,3

в среднем – 3,9 Помидор, 1 кг 2,0 – 7,0

в среднем – 4,4 2,4 – 8,6

в среднем – 5,2 2,2 – 7,5

в среднем – 4,9 Картофель, 1 кг 0,7 – 3,0

в среднем – 1,3 0,7 – 2,4

в среднем – 1,5 0,6 – 2,8

в среднем – 1,8 Лук, 1 кг 0,8 – 3,0

в среднем – 1,3 0,7 – 2,1

в среднем – 1,3 1,3 – 3,1

в среднем – 2,2 Вода бутылка 1,5 л 1,0 – 2,0

в среднем – 1,9 0,9 – 2,1

в среднем – 1,34 0,9 – 2,2

в среднем – 1,4 Пиво отечественное бутылка, 0,5 л 1,7 – 3,0

в среднем – 2,4 1,6 – 3,5

в среднем – 2,2 1,6 – 3,1

в среднем – 2,3

В качестве средних мы взяли не середину между максимальной и минимальной ценой в диапазоне, а цену из официальной статистики или статистики отзывов в интернете. А также проверили, попадают ли цифры с сайтов розничных сетей в наш диапазон цен.

Из данных таблицы можно сделать несколько простых выводов.

Если считать по средним показателям, то цены Беларуси самые низкие. В России набор продуктов из таблицы оказался дороже на 12%, в Польше – на 25% (расчет без сигарет и пива). Так выходит из данных статистики и рекламных материалов. Непонятным остается, как на высоких польских ценах годами процветали туры из Беларуси на закупки.

Посмотрим на ситуацию чуть иначе, возьмем с портала www.numbeo.com набор продуктов для полноценного питания по западному типу в пересчете на белорусские рубли. И сравним его цену в трех странах.

Продукт и норма Беларусь Россия Польша Молоко, 0,25 литра 0,42 0,57 0,44 Хлеб белый, 125 г 0,33 0,35 0,6 Рис, 0,10 кг 0,24 0,29 0,28 Яйца, 2,40 шт. 0,67 0,64 1,17 Сыр, 0,10 кг 1,43 2,08 1,77 Куриное филе, 0,15 кг 1,24 1,48 1,75 Говядина, 0,15 кг 2,41 2,73 3,68 Яблоки, 0,30 кг 0,86 1,06 0,75 Бананы, 0,25 кг 0,81 0,63 0,83 Апельсины, 0,30 кг 1,23 1,08 1,16 Помидоры, 0,20 кг 0,94 1,03 0,99 Картофель, 0,20 кг 0,35 0,29 0,37 Лук, 0,10 кг 0,15 0,12 0,22 Салат, 60 граммов 0,54 0,51 0,47 Минимальная стоимость питания на 1 человека в день 11,63 12,87 14,48 Минимальная стоимость питания на 1 человека в месяц 360,47 399,00 448,86

Почти то же самое, российский показатель выше на 10%, польский – на 24%. Правда зарплаты в России, в среднем, на 60% выше белорусских, в Польше зарабатывают в 2,5 раза больше, чем у нас.