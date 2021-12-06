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Бананы как в Польше, яйца как в России. Сравнили цены в Беларуси с соседями на Западе и Востоке
Источник материала: Myfin
Однако цифры по инфляции из статистических отчетов не всегда дают полную информацию о фактическом положении дел. Еще со времен доковидных закупок мы остаемся в убеждении, что «в Польше» все дешевле, а «Россия большая и цены разные, но скоро у нас будет дороже».
Чтобы разобраться в реальной ситуации, мы собрали данные с нескольких международных ресурсов сравнения цен: www.numbeo.com, www.globalprice.info, где возможно собрали данные официальной статистики и посмотрели цены на похожие товары в розничных сетях Беларуси, России и Польше.
Сколько стоят продукты у нас, в России и в Польше
|Беларусь
|Россия
|Польша
|Молоко, 1 л
|
1,30 – 2,0
в среднем –1,7
|
1,7 – 3,2
в среднем – 2,3
|
1,3 – 2,5
в среднем – 1,8
|Белый хлеб, 1 кг
|
1,8 – 4,0
в среднем – 2,1
|
1,8 – 4,8
в среднем – 2,8
|
2,6 – 8,8
в среднем – 4,8
|Рис белый, 1 кг
|
1,3 – 3,50
в среднем – 2,9
|
1,7 – 4,2
в среднем – 2,9
|
1,6 – 5,0
в среднем – 2,8
|Яйца, 10 шт.
|
1,9 – 3,3
в среднем – 2,6 ;
|
1,7 – 3,5
в среднем – 2,7
|
2,8 – 8,8
в среднем – 4,8
|Сыр, 1 кг
|
10,0 – 22,0
в среднем – 16,5
|
12,7 – 34,6
в среднем – 20,9
|
11,3 – 31,3
в среднем – 17,6
|Куриное филе, 1 кг
|
5,00 – 10,1
в среднем – 8,3
|
6,2 – 12,4
в среднем – 9,9
|
7,5 – 16,5
в среднем – 11,6
|Говядина, 1 кг
|
11,00 – 25,0
в среднем – 16,6 бел, ;
|
12,1 – 25,9
в среднем – 18,3
|
14,4 – 37,5
в среднем – 24,4
|Яблоки, 1 кг
|
1,7 – 5,0
в среднем – 2,3
|
2,10 – 5,2
в среднем – 3,6
|
1,3 – 3,8
в среднем – 2,5
|Банан, 1 кг
|
2,5 – 4,5
в среднем – 3,4
|
1,9 – 4,2
в среднем – 2,6
|
2,2 – 5,6
в среднем – 3,3
|Апельсины, 1 кг
|
2,6 – 6,0
в среднем – 4,7
|
2,1 – 6,9
в среднем – 3,6
|
2,00 – 6,3
в среднем – 3,9
|Помидор, 1 кг
|
2,0 – 7,0
в среднем – 4,4
|
2,4 – 8,6
в среднем – 5,2
|
2,2 – 7,5
в среднем – 4,9
|Картофель, 1 кг
|
0,7 – 3,0
в среднем – 1,3
|
0,7 – 2,4
в среднем – 1,5
|
0,6 – 2,8
в среднем – 1,8
|Лук, 1 кг
|
0,8 – 3,0
в среднем – 1,3
|
0,7 – 2,1
в среднем – 1,3
|
1,3 – 3,1
в среднем – 2,2
|Вода бутылка 1,5 л
|
1,0 – 2,0
в среднем – 1,9
|
0,9 – 2,1
в среднем – 1,34
|
0,9 – 2,2
в среднем – 1,4
|Пиво отечественное бутылка, 0,5 л
|
1,7 – 3,0
в среднем – 2,4
|
1,6 – 3,5
в среднем – 2,2
|
1,6 – 3,1
в среднем – 2,3
В качестве средних мы взяли не середину между максимальной и минимальной ценой в диапазоне, а цену из официальной статистики или статистики отзывов в интернете. А также проверили, попадают ли цифры с сайтов розничных сетей в наш диапазон цен.
Из данных таблицы можно сделать несколько простых выводов.
Если считать по средним показателям, то цены Беларуси самые низкие. В России набор продуктов из таблицы оказался дороже на 12%, в Польше – на 25% (расчет без сигарет и пива). Так выходит из данных статистики и рекламных материалов. Непонятным остается, как на высоких польских ценах годами процветали туры из Беларуси на закупки.
Посмотрим на ситуацию чуть иначе, возьмем с портала www.numbeo.com набор продуктов для полноценного питания по западному типу в пересчете на белорусские рубли. И сравним его цену в трех странах.
|Продукт и норма
|Беларусь
|Россия
|Польша
|Молоко, 0,25 литра
|0,42
|0,57
|0,44
|Хлеб белый, 125 г
|0,33
|0,35
|0,6
|Рис, 0,10 кг
|0,24
|0,29
|0,28
|Яйца, 2,40 шт.
|0,67
|0,64
|1,17
|Сыр, 0,10 кг
|1,43
|2,08
|1,77
|Куриное филе, 0,15 кг
|1,24
|1,48
|1,75
|Говядина, 0,15 кг
|2,41
|2,73
|3,68
|Яблоки, 0,30 кг
|0,86
|1,06
|0,75
|Бананы, 0,25 кг
|0,81
|0,63
|0,83
|Апельсины, 0,30 кг
|1,23
|1,08
|1,16
|Помидоры, 0,20 кг
|0,94
|1,03
|0,99
|Картофель, 0,20 кг
|0,35
|0,29
|0,37
|Лук, 0,10 кг
|0,15
|0,12
|0,22
|Салат, 60 граммов
|0,54
|0,51
|0,47
|Минимальная стоимость питания на 1 человека в день
|11,63
|12,87
|14,48
|Минимальная стоимость питания на 1 человека в месяц
|360,47
|399,00
|448,86
Почти то же самое, российский показатель выше на 10%, польский – на 24%. Правда зарплаты в России, в среднем, на 60% выше белорусских, в Польше зарабатывают в 2,5 раза больше, чем у нас.