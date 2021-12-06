Беженцы ожидают сегодня ответа Германии по поводу гуманитарного коридора

Источник материала: ОНТ

Помимо лязганья гусеницами и бряцанья оружием, в ход идут и другие методы противостояния. Такие, как средства информационной войны – ложь, фейки, превратные толкования. Инструментом для этого стали беженцы на границах Евросоюза.

Напомним, Польша использует их уже больше месяца не только, чтобы выставить себя «защитником Европы», но и с целью демонизации Беларуси. А заодно выкачивания денег из своих западных кураторов.

Тем временем, на границе остаются сотни семей, бежавших от войны по приглашению Германии. Туда им путь закрыт Варшавой, но беженцы все еще рассчитывают на европейский гуманизм. Белорусы буквально спасли их от холода и голода, в кризисном центре созданы все условия для жизни.

В лагере – более двух десятков беременных женщин. Одна из них со схватками доставлена в Гродно для безопасных родов. Красный Крест намерен сегодня организовать сбор вещей для женщины и ребенка. Но беженцам нужна другая помощь – та, что им обещал Берлин. И сегодня, по словам самих переселенцев, они ждут сдвига в решении вопроса с гуманитарным коридором.

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