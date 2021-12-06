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Задержаны злоумышленники, бросившие коктейль Молотова в здание милиции в Минске

06.12.2021 12:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичными оперативниками при силовой поддержке СПБТ "Алмаз", а также СОБРа внутренних войск МВД по подозрению в покушении на совершение акта терроризма задержана группа лиц. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"16 августа текущего года в 1.18 сотрудники ГОМ-2 Фрунзенского РУВД Минска в момент обхода прилегающей территории обнаружили горящий предмет. Милиционеры оперативно потушили возгорание и вызвали следственно-оперативную группу. В ходе осмотра места происшествия изъяты фрагменты стеклянной бутылки и следы химических веществ. По заключению экспертов, в емкости находился бензин. Кроме того, обнаружены продукты горения составных веществ пиротехнических изделий", - рассказали в МВД.

В состав преступной группы входили не менее пяти человек, в том числе неоднократно судимые. Они ставили своей целью поджоги административных зданий, служебных и личных автомобилей сотрудников милиции для дестабилизации обстановки в стране и дезорганизации работы органов власти.

Подозреваемые являлись активными участниками одного из деструктивных Telegram-каналов, свои акции снимали на видео, за что получали денежное вознаграждение. К преступлениям готовились тщательно - проводили рекогносцировку, наблюдали за объектами, принимали меры конспирации.

Управлением Следственного комитета по Минску в отношении участников группы возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, ч.2 ст.289 Уголовного кодекса (покушение на совершение акта терроризма). Ответственность за данное преступление, как и за совершенное, до 20 лет лишения свободы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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16 августа текущего года в 1.18 сотрудники ГОМ-2 Фрунзенского РУВД Минска в момент обхода прилегающей территории обнаружили горящий предмет. Милиционеры оперативно...
 
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