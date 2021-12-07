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Школьник из Гродненского района в Minecraft построил Дворец Независимости

07.12.2021 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Школьник из Гродненского района в Minecraft построил Дворец Независимости

Ученик 8-го класса из агрогородка Гуденичи под Гродно построил Дворец Независимости в Minecraft, пишет Sputnik Беларусь.

Видео работы школьник опубликовал на своем YouTube-канале.

 

Мальчика можно назвать архитектором будущего, ведь не так давно к Дню народного единства он в Minecraft воссоздал павильон №18 ВДНХ в Москве. Известно, что Андрей Солтанов участвовал в проекте UCRAFTS при поддержке Российского движения школьников. Работа заняла 3 дня.

Фото: youtube.com

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Теги: Гродно
 
 
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Ученик 8-го класса из агрогородка Гуденичи под Гродно построил Дворец Независимости в Minecraft, пишет Sputnik Беларусь. Видео работы школьник опубликовал на своем...
 
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