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Школьник из Гродненского района в Minecraft построил Дворец Независимости
Источник материала: ОНТ
Ученик 8-го класса из агрогородка Гуденичи под Гродно построил Дворец Независимости в Minecraft,
Видео работы школьник опубликовал на своем YouTube-канале.
Мальчика можно назвать архитектором будущего, ведь не так давно к Дню народного единства он в Minecraft
Фото:
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Ученик 8-го класса из агрогородка Гуденичи под Гродно построил Дворец Независимости в Minecraft, пишет Sputnik Беларусь. Видео работы школьник опубликовал на своем...
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