Хэмилтон и Ферстаппен поборются за титул победителя в чемпионате «Формулы-1»

Источник материала: ОНТ

В чемпионате «Формулы-1» накаляется борьба за лидерство. На предпоследнем этапе – Гран-при Саудовской Аравии интрига стала более запутанной.

Первый в истории этап Саудовской Аравии стал триумфальным для лидера команды «Мерседес» Льюиса Хэмилтона. А основную конкуренцию ему составил пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Несмотря на то, что гонка на этой трассе получилась насыщенной и не обошлась без аварий, самая яркая борьба развернулась ближе к финишу: из-за неправильного маневра Ферстаппена болиды лидеров столкнулись и машина Хэмильтона получила повреждения. Однако он продолжил гонку, которую в итоге завершил первым. Перед последним этапом «Формулы-1» главные претенденты на чемпионский титул – Хэмилтон и Ферстаппен – набрали одинаковое количество очков. Все решится в следующее воскресенье, 12 декабря, на трассе в Абу-Даби. В Кубке конструкторов уверенно лидирует «Мерседес».

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