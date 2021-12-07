Какие осложнения могут возникнуть после простуды?

Источник материала: ОНТ

Осложнения, вызванные обычной простудой, могут перерасти в серьезные заболевания, заявил заведующий ЛОР-отделением Московской областной больницы имени профессора В. Н. Розанова Богдан Кулешов.

Он добавил, что при респираторной инфекции поражается слизистая глотки, трахеи и носа. В ряде случаев может развиться пневмония, а это – причина большинства смертельных исходов.

Во избежание подобных последствий медик рекомендует одеваться по погоде, разнообразно питаться и заниматься спортом.

Фото: pexels





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