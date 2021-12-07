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Какие осложнения могут возникнуть после простуды?
Источник материала: ОНТ
Осложнения, вызванные обычной простудой, могут перерасти в серьезные заболевания,
Он добавил, что при респираторной инфекции поражается слизистая глотки, трахеи и носа. В ряде случаев может развиться пневмония, а это – причина большинства смертельных исходов.
Во избежание подобных последствий медик рекомендует одеваться по погоде, разнообразно питаться и заниматься спортом.
Фото: pexels
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Осложнения, вызванные обычной простудой, могут перерасти в серьезные заболевания, заявил заведующий ЛОР-отделением Московской областной больницы имени...
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